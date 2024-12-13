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Тимощук вернет титулы в Украине — в CAS назвали причину

13 декабря 2024 15:16
Станислав Костюк - Редактор
В CAS объяснили, почему Тимощука нельзя лишать титулов в Украине
Анатолий Тимощук в "Зените". Фото: росСМИ
Станислав Костюк - Редактор

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук выиграл дело против своей родной страны в Спортивном арбитражном суде. CAS признал, что лишение экс-полузащитика титулов в стране не является законным. 

В CAS подробно объяснили свое решение, сообщает официальный документ инстанции. 

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Официальный Киев ввел персональные санкции против Анатолия Тимощука, которого лишили в Украине всех титулов и регалий. Ассистент главного тренера российского "Зенита" завоевал немало трофеев на родине за долгую карьеру в донецком "Шахтере" и национальной команде. 

Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук в России. Фото: ФК "Зенит"

CAS встал на сторону Тимощука 

Спортивный арбитражный суд постановил, что действия Украины были незаконными. Анатолий Тимощук предоставил CAS доказательства того, что он не наносил ущерб украинскому футболу и УАФ. Согласно утверждению инстанции, все свои титулы бывший полузащитник выиграл на футбольном поле много лет назад. Честное завоевание трофеев не вызывает сомнения. 

"Трофеи Тимощука не подлежат лишению при существующих обстоятельствах. Не было никаких обвинений или обстоятельств, которые были бы связаны с завоеванием этих титулов", — гласит заявление CAS. 

Реакция украинских властей на решение суда пока не известно. Тимощук, который переехал в Россию еще до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, продолжает работать в Санкт-Петербурге. 

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суд спорт футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Анатолий Тимощук

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