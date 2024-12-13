У CAS пояснили, чому Тимощука не можна позбавляти титулів в Україні

Анатолій Тимощук у "Зеніті". Фото: росЗМІ

Колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук виграв справу проти своєї рідної країни у Спортивному арбітражному суді. CAS визнав, що позбавлення екснапівзахисту титулів у країні не є законним.

У CAS докладно пояснили своє рішення, повідомляє офіційний документ інстанції.

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Офіційний Київ запровадив персональні санкції проти Анатолія Тимощука, якого позбавили в Україні всіх титулів та регалій. Асистент головного тренера російського "Зеніту" здобув чимало трофеїв на батьківщині за довгу кар'єру у донецькому "Шахтарі" та національній команді.

Анатолій Тимощук у Росії. Фото: ФК "Зеніт"

CAS став на бік Тимощука

Спортивний арбітражний суд ухвалив, що дії України були незаконними. Анатолій Тимощук надав CAS докази того, що він не завдав шкоди українському футболу та УАФ. За твердженням інстанції, усі свої титули колишній півзахисник виграв на футбольному полі багато років тому. Чесне завоювання трофеїв не викликає сумніву.

"Трофеї Тимощука не підлягають позбавленню за існуючих обставин. Не було жодних звинувачень або обставин, які були б пов'язані із завоюванням цих титулів", — каже заява CAS.

Реакція української влади на рішення суду поки не відома. Тимощук, який переїхав до Росії ще до повномасштабного вторгнення військ РФ до України, продовжує працювати у Санкт-Петербурзі.

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