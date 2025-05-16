Тимощук получил подозрение от СБУ — в чем его обвиняют

Анатолий Тимощук празднует победу "Зенита". Фото: росСМИ

Бывшему игроку сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолию Тимощуку официально сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Футболист уже давно живет и работает в России.

О деталях обвинения сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Реклама

Читайте также:

Производство в отношении Анатолия Тимощука ведется по статье 111-2 Уголовного кодекса — "пособничество государству-агрессору". По данным следствия, футболист с 2017 года работает в тренерском штабе российского "Зенита" и продолжает сотрудничество с клубом даже после начала полномасштабной войны. Один из эпизодов, попавших в поле зрения следователей, касается участия экс-футболиста в благотворительном матче, организованном для сбора средств на нужды армии РФ.

Анатолий Тимощук на поле. Фото: росСМИ

Согласно информации прокуратуры, после матча в сентябре 2023 года были проданы футболки с автографами игроков. Футболка Тимощука ушла на аукционе за 700 тысяч рублей. Вырученные средства были направлены на нужды "106-го разведывательного батальона" ВС РФ, известного как "разведотряд 106 "Москва", позже переименованного в подразделение "Светлояр".

Следствие утверждает, что участие Тимощука в подобном сборе средств и его сотрудничество с клубом, вовлеченным в поддержку военных подразделений РФ, может рассматриваться как пособничество государству-агрессору.

Детали дела против Тимощука. Фото: Офис Генпрокурора Украины

Санкции и лишение наград

Еще в январе 2023 года по решению СНБО Украины Тимощук попал под персональные экономические санкции. Позже его также лишили всех государственных наград. Расследование в настоящее время ведут следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

В случае доказательства вины Тимощуку может грозить серьезное наказание. Пока сам экс-футболист ситуацию не комментировал.

Напомним, в киевском "Динамо" решают важную проблему комплектации состава и планируют избавиться от футболистов, которые не входят в планы Александра Шовковского.

Португальский полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду отказывается продлевать контракт с клубом после скандала.

Бывший голкипер "Динамо" Георгий Бущан сумел значительно улучшить игровую статистику в чемпионате Саудовской Аравии.

У защитника "Борнмута" Ильи Забарного летом появятся выгодные предложения о трансфере от известных клубов.