Тимощук отримав підозру від СБУ — у чому його звинувачують

Анатолій Тимощук святкує перемогу "Зеніту". Фото: росЗМІ

Колишньому гравцеві збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолію Тимощуку офіційно повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Футболіст уже давно живе та працює в Росії.

Про деталі обвинувачення повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Провадження щодо Анатолія Тимощука ведеться за статтею 111-2 Кримінального кодексу — "пособництво державі-агресору". За даними слідства, футболіст із 2017 року працює в тренерському штабі російського "Зеніту" та продовжує співпрацю з клубом навіть після початку повномасштабної війни. Один з епізодів, які потрапили в поле зору слідчих, стосується участі ексфутболіста в благодійному матчі, організованому для збору коштів на потреби армії РФ.

Анатолій Тимощук на полі. Фото: росЗМІ

Згідно з інформацією прокуратури, після матчу у вересні 2023 року було продано футболки з автографами гравців. Футболка Тимощука пішла на аукціоні за 700 тисяч рублів. Виручені кошти спрямували на потреби "106-го розвідувального батальйону" ЗС РФ, відомого як "розвідувальний загін 106 "Москва", пізніше перейменованого на підрозділ "Світлояр".

Слідство стверджує, що участь Тимощука в такому зборі коштів і його співпраця з клубом, залученим до підтримки військових підрозділів РФ, може розглядатися як пособництво державі-агресору.

Деталі справи проти Тимощука. Фото: Офіс Генпрокурора України

Санкції та позбавлення нагород

Ще в січні 2023 року за рішенням РНБО України Тимощук потрапив під персональні економічні санкції. Пізніше його також позбавили всіх державних нагород. Розслідування наразі ведуть слідчі ГУ СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

У разі доведення провини Тимощуку може загрожувати серйозне покарання. Поки що сам ексфутболіст ситуацію не коментував.

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