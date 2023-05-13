Титулованная украинская гимнастка Мелания Тур сменила гражданство

Гимнастка Мелания Тур. Фото: Федерация гимнастики Украины

Чемпионка Европы-2020 по художественной гимнастике Мелания Тур сменила украинское гражданство. Теперь девушка гражданка Израиля.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

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С 12 мая 2024 года Мелания выступит за сборную Израиля. Она пять раз становилась чемпионкой Украины и двукратной чемпионкой среди мастеров спорта.

В 2020 году на чемпионате Европы по художественной гимнастике Мелания завоевала "золото" в командном первенстве. В финале упражнения с булавами заняла шестое место.

Напомним, украинская гимнастка Кристина Пограничная произвела настоящий фурор на международном турнире в Болгарии. Львовянка получила четыре медали, одну из которых завоевала под песню группы "Калуш" — "Стефания".

Также мы писали, что первая ракетка Украины Марта Костюк начала свои выступления на турнире WTA 1000 в Риме с уверенной победы. Так, во втором раунде соревнования украинка справилась с американской теннисисткой Клер Лю.

Добавим, третья ракетка Украины Леся Цуренко одержала очередную победу на турнире WTA 1000 в Риме. Да, во втором раунде соревнования спортсменка справилась с американкой Бернардой Перой и прошла в следующий круг.