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Титулована українська гімнастка Меланія Тур змінила громадянство

13 травня 2023 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Титулована українська гімнастка Меланія Тур змінила громадянство
Гімнастка Меланія Тур. Фото: Федерація гімнастики України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чемпіонка Європи-2020 з художньої гімнастики Меланія Тур змінила українське громадянство. Тепер дівчина громадянка Ізраїлю. 

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

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З 12 травня 2024 року Меланія буде виступати за збірню Ізраїлю. Вона п'ять разів ставала чемпіонкою України та дворазовою чемпіонкою України серед майстрів спорту.

У 2020 році на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики Меланія здобула "золото" в командній першості. У фіналі вправи з булавами посіла шосте місце.

Нагадаємо, українська гімнастка Христина Погранична спричинила справжній фурор на міжнародному турнірі в Болгарії. Львів'янка здобула чотири медалі, одну з яких виборола під пісню гурту "Калуш" — "Стефанія". 

Також ми писали, що перша ракетка України Марта Костюк розпочала свої виступи на турнірі WTA 1000 у Римі з впевненої перемоги. Так, у другому раунді змагання українка впоралась з американською тенісисткою Клер Лю. 

Додамо, третя ракетка України Леся Цуренко здобула чергову перемогу на турнірі WTA 1000 у Римі. Так, у другому раунді змагання спортсменка впоралась з американкою Бернардою Перою і пройшла в наступне коло. 

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