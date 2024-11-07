Тодд Дюбеф объяснил, сможет ли Усик победить Фьюри в реванше.

Александр Усик. Фото: Reuters

Президент Top Rank Тодд Дюбеф объяснил, может ли Александр Усик одолеть Тайсона Фьюри в предстоящем поединке. По его словам, у украинца большое преимущество.

Об этом пишет Sky sports.

Читайте также:

Прогнозы на бой Усик — Фьюри.

По словам Дюбефа, Фьюри намерена делать ставку на свои габариты.

"Ему нужно утомить украинца. Физически это возможно. Но психологически Усика сломать нереально", — говорил он.

Также он вспомнил первый поединок боксеров, заявив, что удар Александра в девятом раунде все изменил.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

"Я был шокирован этим моментом. Преимущество Тайсона сразу исчезло. В последних раундах он перестал контролировать дистанцию, темп боя. У меня было ощущение, что Усик сорвался с цепи", — рассказал Дюбеф.

Известно, что предстоящее сражение Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Украинец будет защищать титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA.

Напомним, Гвардиола может возглавить парижский "ПСЖ". Клуб готовит для него выгодное предложение.

Анчелотти подверг критике мадридский "Реал" после поражения в матче против "Милана" в ЛЧ.

Мбаппе объяснил, почему сильно разочаровался в "Реале". Он заявил, что недоволен позицией, в которой ему пришлось играть последние матчи.