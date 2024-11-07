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Топ ранк назвав шанс Усика на перемогу в реванші із Ф'юрі

7 листопада 2024 20:46
Станіслав Костюк - Редактор
Тодд Дюбеф пояснив, чи зможе Усик перемогти Фʼюрі у реванші
Олександр Усик. Фото: Reuters
Станіслав Костюк - Редактор

Президент Top Rank Тодд Дюбеф пояснив, чи може Олександр Усик здолати Тайсона Ф'юрі у майбутньому поєдинку. За його словами, українець має велику перевагу. 

Про це пише Sky sports.

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За словами Дюбефа, Ф'юрі має намір робити ставку на свої габарити. 

"Йому потрібно втомити українця. Фізично це можливо. Але психологічно Усика зламати нереально", — казав він.

Також він згадав перший поєдинок боксерів та заявив, що удар Олександра у дев'ятому раунді все змінив.

Усик і Фʼюрі
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

"Я був шокований цим моментом. Перевага Тайсона одразу зникла. В останніх раундах він перестав контролювати дистанцію, темп бою. У мене було відчуття, що Усик зірвався з ланцюга", — розповів Дюбеф.

Відомо, що майбутній бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді. Українець захищатиме титул чемпіона світу за версіями WBC, WBO та WBA.

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