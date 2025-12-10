Тоттенхэм удивил Европу и установил рекорд в Лиге чемпионов

Хави Симонс празднует гол. Фото: Reuters/Paul Childs

В матче 6 тура основного этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" разгромил дома пражскую "Славию". Давид Зима, Мохаммед Кудус и Хави Симонс забили три гола в составе "шпор".

При этом "Тоттенхэм" сумел сохранить собственные ворота в неприкосновенности, сообщает портал Новини.LIVE.

"Тоттенхэм" оформил историческое достижение, победив пражскую "Славию" со счетом 3:0 в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Этот результат стал четвертым подряд домашним матчем лондонцев в турнире, проведенным без пропущенных мячей. Ранее "шпорам" этот рекорд в самом престижном еврокубковом турнире не покорялся.

До этого футболисты "Тоттенхэма" сыграли 0:0 с "Миланом", минимально обыграли "Вильярреал" 1:0 и разгромили "Копенгаген" 4:0.

Что означает новая серия "Тоттенхэма"

В сезоне 2025/2026 подопечные Томаса Франка уверенно играют на домашнем стадионе. "Тоттенхэм" контролирует темп и минимизирует риски на своем поле. "Шпоры" постепенно превращается в одну из самых сбалансированных команд текущего европейского сезона, однако речь идет только о поединках, которые проходят на стадионе "шпор".

Игроки "Тоттенхэма" празднуют победу. Фото: Reuters/Paul Childs

После шести матчей "Тоттенхэм" занимает 11 место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Уже 20 января лондонцы сыграют с дортмундской "Боруссией", а 28 января встретятся с "Айнтрахтом".

