Головна Спорт Тоттенгем встановив вражаючий рекорд у Лізі чемпіонів

Тоттенгем встановив вражаючий рекорд у Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 08:07
Тоттенгем здивував Європу та встановив рекорд у Лізі чемпіонів
Хаві Сімонс святкує гол. Фото: Reuters/Paul Childs

У матчі 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Тоттенгем" розгромив удома празьку "Славію". Давид Зима, Мохаммед Кудус та Хаві Сімонс забили три голи у складі "шпор".

При цьому "Тоттенгем" зумів зберегти власні ворота в недоторканності, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Тоттенгем" оформив історичне досягнення, перемігши празьку "Славію" з рахунком 3:0 у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів. Цей результат став четвертим поспіль домашнім матчем лондонців у турнірі, проведеним без пропущених м'ячів. Раніше "шпорам" цей рекорд у найпрестижнішому єврокубковому турнірі не підкорявся.

До цього футболісти "Тоттенгема" зіграли 0:0 з "Міланом", мінімально обіграли "Вільярреал" 1:0 та розгромили "Копенгаген" 4:0.

Що означає нова серія "Тоттенгема"

У сезоні 2025/2026 підопічні Томаса Франка впевнено грають на домашньому стадіоні. "Тоттенгем" контролює темп та мінімізує ризики на власному полі. "Шпори" поступово перетворюється на одну з найзбалансованіших команд поточного європейського сезону, однак ідеться лише про поєдинки, що відбуваються на стадіоні "шпор".

Хави Симонс
Гравці "Тоттенгема" святкують перемогу. Фото: Reuters/Paul Childs

Після шести матчів "Тоттенгем" посідає 11 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Уже 20 січня лондонці зіграють із дортмундською "Боруссією", а 28 січня зустрінуться з "Айнтрахтом".

Нагадаємо, раніше "Ліверпуль" зумів продовжити термін перебування Арне Слота на чолі команди.

У "ПСЖ" ухвалили важливе рішення щодо російського воротаря Матвія Сафонова.

У київському "Динамо" відбудуться зміни тренерського штабу, який посилять нові фахівці.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
