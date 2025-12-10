Тоттенгем здивував Європу та встановив рекорд у Лізі чемпіонів

Тоттенгем встановив вражаючий рекорд у Лізі чемпіонів
У матчі 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Тоттенгем" розгромив удома празьку "Славію". Давид Зима, Мохаммед Кудус та Хаві Сімонс забили три голи у складі "шпор".
При цьому "Тоттенгем" зумів зберегти власні ворота в недоторканності.
"Тоттенгем" оформив історичне досягнення, перемігши празьку "Славію" з рахунком 3:0 у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів. Цей результат став четвертим поспіль домашнім матчем лондонців у турнірі, проведеним без пропущених м'ячів. Раніше "шпорам" цей рекорд у найпрестижнішому єврокубковому турнірі не підкорявся.
До цього футболісти "Тоттенгема" зіграли 0:0 з "Міланом", мінімально обіграли "Вільярреал" 1:0 та розгромили "Копенгаген" 4:0.
Що означає нова серія "Тоттенгема"
У сезоні 2025/2026 підопічні Томаса Франка впевнено грають на домашньому стадіоні. "Тоттенгем" контролює темп та мінімізує ризики на власному полі. "Шпори" поступово перетворюється на одну з найзбалансованіших команд поточного європейського сезону, однак ідеться лише про поєдинки, що відбуваються на стадіоні "шпор".
Після шести матчів "Тоттенгем" посідає 11 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Уже 20 січня лондонці зіграють із дортмундською "Боруссією", а 28 січня зустрінуться з "Айнтрахтом".
