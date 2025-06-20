Динамо получит выгодное предложение о трансфере молодого игрока

Тарас Михавко во время матча. Фото: УНИАН

Турецкий "Трабзонспор" может неожиданно усилиться игроком киевского "Динамо". Клуб рассматривает вариант подписания молодого украинского защитника Тараса Михавко в случае ухода Арсения Батагова.

Как сообщает Günebakış Trabzon Haber, турецкий клуб готовит официальный запрос для "Динамо".

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В Турции 23-летний Арсений Батагов проводит впечатляющий сезон и уже попал в сферу интересов сразу трех клубов — "Лацио", "Ланса" и английского "Брайтона". В Трабзоне не горят желанием расставаться с защитником, но готовы к трансферу, если поступит предложение на сумму от 10 до 15 млн евро.

Тарас Михавко с мячом. Фото: УНИАН

Кого выберет "Трабзонспор" вместо Батагова

В качестве возможной замены "Трабзонспор" следит за 20-летним Тарасом Михавко. Футболист провел 39 матчей за "Динамо" в минувшем сезоне, отличившись голом и двумя ассистами. Клуб пока не делал официальных шагов, но интерес к игроку есть.

Контракт Михавко с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года. Это значит, что киевляне могут рассчитывать на достойную компенсацию в случае перехода.

В текущем сезоне Батагов записал на свой счет 2 забитых мяча и одну результативную передачу в 23 матчах за турецкий клуб.

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