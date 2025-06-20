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Главная Спорт Трабзонспор заменит Батагова звездой Динамо

Трабзонспор заменит Батагова звездой Динамо

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Дата публикации 20 июня 2025 15:31
Динамо получит выгодное предложение о трансфере молодого игрока
Тарас Михавко во время матча. Фото: УНИАН
Ключові моменти Кого выберет "Трабзонспор" вместо Батагова

Турецкий "Трабзонспор" может неожиданно усилиться игроком киевского "Динамо". Клуб рассматривает вариант подписания молодого украинского защитника Тараса Михавко в случае ухода Арсения Батагова.

Как сообщает Günebakış Trabzon Haber, турецкий клуб готовит официальный запрос для "Динамо". 

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В Турции 23-летний Арсений Батагов проводит впечатляющий сезон и уже попал в сферу интересов сразу трех клубов — "Лацио", "Ланса" и английского "Брайтона". В Трабзоне не горят желанием расставаться с защитником, но готовы к трансферу, если поступит предложение на сумму от 10 до 15 млн евро. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко с мячом. Фото: УНИАН

Кого выберет "Трабзонспор" вместо Батагова

В качестве возможной замены "Трабзонспор" следит за 20-летним Тарасом Михавко. Футболист провел 39 матчей за "Динамо" в минувшем сезоне, отличившись голом и двумя ассистами. Клуб пока не делал официальных шагов, но интерес к игроку есть.

Контракт Михавко с "Динамо" рассчитан до лета 2028 года. Это значит, что киевляне могут рассчитывать на достойную компенсацию в случае перехода.

В текущем сезоне Батагов записал на свой счет 2 забитых мяча и одну результативную передачу в 23 матчах за турецкий клуб. 

Напомним, также "Динамо" может продать в зарубежный клуб хавбека Николая Шапаренко.  

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Тарас Михавко Трабзонспор
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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