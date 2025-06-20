Динамо отримає вигідну пропозицію про трансфер молодого гравця

Тарас Михавко під час матчу. Фото: УНІАН

Турецький "Трабзонспор" може несподівано підсилитися гравцем київського "Динамо". Клуб розглядає варіант підписання молодого українського захисника Тараса Михавка в разі відходу Арсенія Батагова.

Як повідомляє Günebakış Trabzon Haber, турецький клуб готує офіційний запит для "Динамо".

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У Туреччині 23-річний Арсеній Батагов проводить вражаючий сезон і вже потрапив у сферу інтересів одразу трьох клубів — "Лаціо", "Ланса" та англійського "Брайтона". У Трабзоні не горять бажанням розлучатися із захисником, але готові до трансферу, якщо надійде пропозиція на суму від 10 до 15 млн євро.

Тарас Михавко з м'ячем. Фото: УНІАН

Кого вибере "Трабзонспор" замість Батагова

Як можливу заміну "Трабзонспор" стежить за 20-річним Тарасом Михавком. Футболіст провів 39 матчів за "Динамо" минулого сезону, відзначившись голом та двома асистами. Клуб поки не робив офіційних кроків, але інтерес до гравця є.

Контракт Михавка з "Динамо" розрахований до літа 2028 року. Це означає, що кияни можуть розраховувати на гідну компенсацію в разі переходу.

У поточному сезоні Батагов записав на свій рахунок 2 забиті м'ячі й одну результативну передачу у 23 матчах за турецький клуб.

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