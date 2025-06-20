Динамо отримає вигідну пропозицію про трансфер молодого гравця

Трабзонспор замінить Батагова зіркою Динамо
Турецький "Трабзонспор" може несподівано підсилитися гравцем київського "Динамо". Клуб розглядає варіант підписання молодого українського захисника Тараса Михавка в разі відходу Арсенія Батагова.
Як повідомляє Günebakış Trabzon Haber, турецький клуб готує офіційний запит для "Динамо".
У Туреччині 23-річний Арсеній Батагов проводить вражаючий сезон і вже потрапив у сферу інтересів одразу трьох клубів — "Лаціо", "Ланса" та англійського "Брайтона". У Трабзоні не горять бажанням розлучатися із захисником, але готові до трансферу, якщо надійде пропозиція на суму від 10 до 15 млн євро.
Кого вибере "Трабзонспор" замість Батагова
Як можливу заміну "Трабзонспор" стежить за 20-річним Тарасом Михавком. Футболіст провів 39 матчів за "Динамо" минулого сезону, відзначившись голом та двома асистами. Клуб поки не робив офіційних кроків, але інтерес до гравця є.
Контракт Михавка з "Динамо" розрахований до літа 2028 року. Це означає, що кияни можуть розраховувати на гідну компенсацію в разі переходу.
У поточному сезоні Батагов записав на свій рахунок 2 забиті м'ячі й одну результативну передачу у 23 матчах за турецький клуб.
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