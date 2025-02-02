Трансфер Зубкова стал одним из самых дорогих за последние пять лет

Игрок донецкого "Шахтера" Александр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Донецкий "Шахтер", похоже, очень удачно продал своего игрока в Турцию. Этот трансфер уже вошел в один из рейтингов.

Турецкий "Трабзонспор" заплатит "Шахтеру" за полузащитника Александра Зубкова больше, чем ранее сообщали СМИ, пишет "ТаТоТаке".

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Сколько заплатили за Зубкова

По данным журналистов, "Трабзонспор" заплатит за Александра Зубкова не 6,5 миллиона евро, а на миллион больше. Кроме того, в соглашении между клубами предусмотрены бонусы.

Трансфер Зубкова в "Трабзонспор" стал третьим по цене переходом игрока из донецкого клуба за последние пять лет.

Выше только продажа Михаила Мудрика в "Челси" (70 млн) и Анатолия Трубина в "Бенфику" (10 млн).

Напомним, киевское "Динамо" рассматривает вариант с продажей своего лидера. Виталий Буяльский может сменить не только клуб, но и чемпионат.

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