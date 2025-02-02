Трансфер Зубкова став одним із найдорожчих за останні п'ять років

Гравець донецького "Шахтаря" Олександр Зубков. Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Донецький "Шахтар", схоже, дуже вдало продав свого гравця до Туреччини. Цей трансфер уже увійшов до одного з рейтингів.

Турецький "Трабзонспор" заплатить "Шахтарю" за півзахисника Олександра Зубкова більше, ніж раніше повідомляли ЗМІ, пише "ТаТоТаке".

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Скільки заплатили за Зубкова

За даними журналістів, "Трабзонспор" заплатить за Олександра Зубкова не 6,5 мільйона євро, а на мільйон більше. Крім того, в угоді між клубами передбачені бонуси.

Трансфер Зубкова до "Трабзонспора" став третім за ціною переходом гравця з донецького клубу за останні п'ять років.

Вище лише продаж Михайла Мудрика в "Челсі" (70 млн) та Анатолія Трубіна в "Бенфіку" (10 млн).

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