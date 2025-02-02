Трансфер Зубкова став одним із найдорожчих за останні п'ять років

Трабзонспор заплатив за Зубкова більше, ніж очікувалось
Донецький "Шахтар", схоже, дуже вдало продав свого гравця до Туреччини. Цей трансфер уже увійшов до одного з рейтингів.
Турецький "Трабзонспор" заплатить "Шахтарю" за півзахисника Олександра Зубкова більше, ніж раніше повідомляли ЗМІ, пише "ТаТоТаке".
Угоду між клубами уже закрито. Зубков скоро приєднається до свого нового клубу.
Скільки заплатили за Зубкова
За даними журналістів, "Трабзонспор" заплатить за Олександра Зубкова не 6,5 мільйона євро, а на мільйон більше. Крім того, в угоді між клубами передбачені бонуси.
Трансфер Зубкова до "Трабзонспора" став третім за ціною переходом гравця з донецького клубу за останні п'ять років.
Вище лише продаж Михайла Мудрика в "Челсі" (70 млн) та Анатолія Трубіна в "Бенфіку" (10 млн).
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