Олександр Зубков переходить у Трабзонспор — він вже прилетів до команди

Зубков вже у Трабзоні, де підпише контракт на 4,5 місяці — відео
Український вінгер донецького "Шахтаря" 2 лютого стане гравцем турецького "Трабзонспора". Футболісту потрібно пройти медичне обстеження.
Наразі Зубков вже у Трабзоні, повідомив портал Новини.LIVE.
ÖZEL - Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi. pic.twitter.com/4mbRFkRhJx— 61saat (@61saat) February 1, 2025
Зубков прилетів у Трабзон
У мережі з'явилися відео, де уболівальники "Трабзонспору" зустрічають футболіста в аеропорту Трабзона.
За лічені години до прибуття Зубкова про його трансфер оголосив головний тренер "Трабзонспору" Шенол Ґюнеш.
Oleksandr Zubkov, Trabzon’da! pic.twitter.com/4tS6ZNXtB0— Kuzey Ekspres (@Kuzeyekspres61) February 1, 2025
Очікується, що 28-річний Зубков підпише контракт із турками на 4,5 роки.
Цього сезону 28-річний Зубков у 21 матчі за "гірників" забив сім м’ячів та зробив шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у вісім мільйонів євро.
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