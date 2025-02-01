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Зубков вже у Трабзоні, де підпише контракт на 4,5 місяці — відео

1 лютого 2025 23:11
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександр Зубков переходить у Трабзонспор — він вже прилетів до команди
Олександр Зубков в аеропорту Трабзону. Фото: x.com/S1xtyMehmet
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український вінгер донецького "Шахтаря" 2 лютого стане гравцем турецького "Трабзонспора". Футболісту потрібно пройти медичне обстеження.

Наразі Зубков вже у Трабзоні, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зубков прилетів у Трабзон

У мережі з'явилися відео, де уболівальники "Трабзонспору" зустрічають футболіста в аеропорту Трабзона.

За лічені години до прибуття Зубкова про його трансфер оголосив головний тренер "Трабзонспору" Шенол Ґюнеш.

Очікується, що 28-річний Зубков підпише контракт із турками на 4,5 роки.

Цього сезону 28-річний Зубков у 21 матчі за "гірників" забив сім м’ячів та зробив шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у вісім мільйонів євро.

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