Александр Зубков переходит в Трабзонспор — он уже прилетел в команду

Зубков уже в Трабзоне, где подпишет контракт на 4,5 месяца
Украинский вингер донецкого "Шахтера" 2 февраля станет игроком турецкого "Трабзонспора". Футболисту нужно пройти медицинское обследование.
Сейчас Зубков уже находится в Трабзоне, сообщил портал Новини.LIVE.
ÖZEL - Trabzonspor'un yeni transferi Oleksandr Zubkov, Trabzon'a geldi. pic.twitter.com/4mbRFkRhJx- 61saat (@61saat) 1 февраля 2025 г.
Зубков прилетел в Трабзон
В сети появились видео, где болельщики "Трабзонспора" встречают футболиста в аэропорту Трабзона.
За считанные часы до прибытия Зубкова о его трансфере объявил главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш.
Oleksandr Zubkov, Trabzon'da! pic.twitter.com/4tS6ZNXtB0- Kuzey Ekspres (@Kuzeyekspres61) 1 февраля 2025 года
Ожидается, что 28-летний Зубков подпишет контракт с турками на 4,5 года.
В этом сезоне 28-летний Зубков в 21 матче за "горняков" забил семь мячей и сделал шесть ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в восемь миллионов евро.
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