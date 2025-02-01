Александр Зубков переходит в Трабзонспор — он уже прилетел в команду

Александр Зубков в аэропорту Трабзона. Фото: x.com/S1xtyMehmet

Украинский вингер донецкого "Шахтера" 2 февраля станет игроком турецкого "Трабзонспора". Футболисту нужно пройти медицинское обследование.

Сейчас Зубков уже находится в Трабзоне, сообщил портал Новини.LIVE.

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В сети появились видео, где болельщики "Трабзонспора" встречают футболиста в аэропорту Трабзона.

За считанные часы до прибытия Зубкова о его трансфере объявил главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш.

Oleksandr Zubkov, Trabzon'da! pic.twitter.com/4tS6ZNXtB0 - Kuzey Ekspres (@Kuzeyekspres61) 1 февраля 2025 года

Ожидается, что 28-летний Зубков подпишет контракт с турками на 4,5 года.

В этом сезоне 28-летний Зубков в 21 матче за "горняков" забил семь мячей и сделал шесть ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в восемь миллионов евро.

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