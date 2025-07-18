В Италии погиб легендарный Феликс Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы

Трагически погиб экстремал Феликс Баумгартнер — почему он легенда
Самый известный и легендарный австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер трагически погиб в результате несчастного случая во время полета на параплане в Порто-Сант-Эльпидио на Адриатическом побережье Италии. Спортсмен получил многочисленные травмы и погиб.
Об этом сообщает австрийское издание Kurier.
Как произошла трагедия
В спасательной службе сообщили, что Баумгартнер потерял управление своим моторизованным парапланом, потому что спортсмену внезапно стало плохо. В результате его параплан упал в бассейн отеля.
Во время падения параплан задел сотрудницу отеля, которую доставили в больницу с травмами шеи. Она получила травму от отлетевших во время удара обломков.
Как Феликс Баумгартнер стал легендой
Австрийский спортсмен-экстремал стал всемирно известным осенью 2012 года благодаря своему стратосферному прыжку с высоты более 36 километров над Землей. Он стал первым человеком, который преодолел звуковой барьер в свободном падении.
"Иногда нужно подняться высоко, чтобы осознать, насколько ты на самом деле мал", — сказал после приземления уроженец Зальцбурга.
Также Феликс Баумгартнер прыгнул со статуи Христа-Искупителя в Рио и перелетел через Ла-Манш на карбоновых крыльях и прыгал с самого высокого на 1999 год небоскреба Петронас в Куала-Лумпуре, Малайзия.
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