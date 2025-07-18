В Італії загинув легендарний Фелікс Баумгартнер, який здійснив стрибок зі стратосфери

Фелікс Баумгартнер готується до стрибка зі стратосфери. Фото: RedBull

Найвідоміший та легендарний австрійський спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер трагічно загинув внаслідок нещасного випадку під час польоту на параплані в Порто-Сант-Ельпідіо на Адріатичному узбережжі Італії. Спортсмен отримав численні травми й загинув.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

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Спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер. Фото: Reuters

В рятувальній службі повідомили, що Баумгартнер втратив керування своїм моторизованим парапланом, тому що спортсмену раптово стало погано. В результаті його параплан впав у басейн готелю.

Під час падіння параплан зачепив співробітницю готелю, яку доставили до лікарні з травмами шиї. Вона отримала травму від уламків, що відлетіли під час удару.

Як Фелікс Баумгартнер став легендою

Австрійський спортсмен-екстремал став всесвітньо відомим восени 2012 року завдяки своєму стратосферному стрибку з висоти понад 36 кілометрів над Землею. Він став першою людиною, яка подолала звуковий бар'єр у вільному падінні.

"Іноді потрібно піднятися високо, щоб усвідомити, наскільки ти насправді малий", — сказав після приземлення уродженець Зальцбурга.

Також Фелікс Баумгартнер стрибнув зі статуї Христа-Спасителя в Ріо та перелетів через Ла-Манш на карбонових крилах та стрибав з найвищого на 1999 рік хмарочосу Петронас у Куала-Лумпурі, Малайзія.

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