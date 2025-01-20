Как Дональд Трамп вошел в историю реслинга WWE

Дональд Трамп. Фото: WWE

В США прошла инаугурация 47-го президента страны Дональда Трампа. Помимо того, что новый глава Белого дома самый непредсказуемый, у него интересная карьера в реслинге.

У Трампа был период, когда он стал звездой WWE, передает портал Новини.LIVE.

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Карьера Трампа в реслинге

В США реслинг является одной из наиболее популярной индустрией в сфере развлечений. В конце прошлого столетия и в так называемых "нулевых" был пик этого развлечения.

За участие в турнирах WWE хорошо платили. Если же у вас было много средств, то туда шли ради того, чтобы повысить узнаваемость. Это делали известные боксеры Флойд Мейвезер и Тайсон Фьюри, которые никогда не жаловались на недостаточное количество денег.

В 2007 году на шоу WWE появился Трамп, который выступил противником для главы компании Винса МакМена.

Дональд пришел и заявил МакМену, с каким у него на самом деле дружеские отношения, что он сильнее и богаче его, и предложил очный матч на Wrestlemania 23.

МакМен отказался от сделки, но предложил другое пари. Они должны были выставить своих бойцов на матч вместо себя. Дональд согласился, но предложил, что неудачник должен сбрить свои волосы. Это действо назвали "Битва миллиардеров" и оно вошло в историю реслинга.

Боец Трампа победил, а затем он побрил МакМена налысо прямо на ринге.

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