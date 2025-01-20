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Трамп был звездой WWE, где он издевался и брил людей — видео

20 января 2025 23:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Как Дональд Трамп вошел в историю реслинга WWE
Дональд Трамп. Фото: WWE
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В США прошла инаугурация 47-го президента страны Дональда Трампа. Помимо того, что новый глава Белого дома самый непредсказуемый, у него интересная карьера в реслинге.

У Трампа был период, когда он стал звездой WWE, передает портал Новини.LIVE.

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Карьера Трампа в реслинге

В США реслинг является одной из наиболее популярной индустрией в сфере развлечений. В конце прошлого столетия и в так называемых "нулевых" был пик этого развлечения.

За участие в турнирах WWE хорошо платили. Если же у вас было много средств, то туда шли ради того, чтобы повысить узнаваемость. Это делали известные боксеры Флойд Мейвезер и Тайсон Фьюри, которые никогда не жаловались на недостаточное количество денег.

В 2007 году на шоу WWE появился Трамп, который выступил противником для главы компании Винса МакМена.

Дональд пришел и заявил МакМену, с каким у него на самом деле дружеские отношения, что он сильнее и богаче его, и предложил очный матч на Wrestlemania 23.

МакМен отказался от сделки, но предложил другое пари. Они должны были выставить своих бойцов на матч вместо себя. Дональд согласился, но предложил, что неудачник должен сбрить свои волосы. Это действо назвали "Битва миллиардеров" и оно вошло в историю реслинга.

Боец Трампа победил, а затем он побрил МакМена налысо прямо на ринге.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский опубликовал пост с Трампом.

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный может стать игроком "Ньюкасла", который они разгромили.

В "Металлисте 1925" договорились отдать Илью Крупского в аренду в клуб УПЛ.

Украинский футболист 90-х рассказал, почему "Динамо" не уступит "Галатасараю".

США Дональд Трамп Белый дом единоборства WWE

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