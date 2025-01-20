Як Дональд Трамп увійшов в історію реслінгу WWE

Дональд Трамп. Фото: WWE

В США пройшла інавгурація 47-го президента країни Дональда Трампа. Крім того, що новий очільник Білого дому найбільш непередбачуваний, у нього цікава кар’єра в реслінгу.

У Трампа був період, коли він став зіркою WWE, передає портал Новини.LIVE.

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Кар’єра Трампа в реслінгу

В США реслінг є однією з найбільш популярною індустрією у сфері розваг. В кінці минулого сторіччя та в так званих "нульових" був пік цієї розваги.

За участь в турнірах WWE добре платили. Яко ж у вас було багато коштів, то туди йшли заради того, щоб підвищити впізнаваність. Це робили відомі боксери Флойд Мейвезер та Тайсон Ф’юрі, які ніколи не скаржились на недостатню кількість грошей.

У 2007 році на шоу WWE з’явився Трамп, який виступив противником для глави компанії Вінса МакМена.

Дональд прийшов та заявив МакМену, з яким у нього насправді дружні відносини, що є сильнішим та багатшим за нього, та запропонував очний матч на Wrestlemania 23.

МакМен відмовився від угоди, але запропонував інше парі. Вони мали виставити своїх бійців на матч замість себе. Дональд погодився, але запропонував, що невдаха має зголити своє волосся. Це дійство назвали "Битва мільярдерів" і вона увійшла в історію реслінгу.

Боєць Трампа переміг, а потім він поголив МакМена налисо прямо на ринзі.

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