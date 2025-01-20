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Трамп був зіркою WWE, де він знущався та голив людей — відео

20 січня 2025 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Як Дональд Трамп увійшов в історію реслінгу WWE
Дональд Трамп. Фото: WWE
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В США пройшла інавгурація 47-го президента країни Дональда Трампа. Крім того, що новий очільник Білого дому найбільш непередбачуваний, у нього цікава кар’єра в реслінгу.

У Трампа був період, коли він став зіркою WWE, передає портал Новини.LIVE.

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Кар’єра Трампа в реслінгу

В США реслінг є однією з найбільш популярною індустрією у сфері розваг. В кінці минулого сторіччя та в так званих "нульових" був пік цієї розваги.

За участь в турнірах WWE добре платили. Яко ж у вас було багато коштів, то туди йшли заради того, щоб підвищити впізнаваність. Це робили відомі боксери Флойд Мейвезер та Тайсон Ф’юрі, які ніколи не скаржились на недостатню кількість грошей.

У 2007 році на шоу WWE з’явився Трамп, який виступив противником для глави компанії Вінса МакМена.

Дональд прийшов та заявив МакМену, з яким у нього насправді дружні відносини, що є сильнішим та багатшим за нього, та запропонував очний матч на Wrestlemania 23.

МакМен відмовився від угоди, але запропонував інше парі. Вони мали виставити своїх бійців на матч замість себе. Дональд погодився, але запропонував, що невдаха має зголити своє волосся. Це дійство назвали "Битва мільярдерів" і вона увійшла в історію реслінгу.

Боєць Трампа переміг, а потім він поголив МакМена налисо прямо на ринзі.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський опублікував пост з Трампом.

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний може стати гравцем "Ньюкасла", який вони розгромили.

У "Металісті 1925" домовились віддати Іллю Крупського в оренду у клуб УПЛ.

Український футболіст 90-х розповів, чому "Динамо" не поступиться "Галатасараю".

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