Трамп планирует изменить футбол в США и готовит историческое решение

Дональд Трамп на финале Клубного чемпионата мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Во время церемонии награждения Клубного чемпионата мира в США президент Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. Он допустил, что может подписать указ, по которому в стране официально заменят слово "соккер" на "футбол".

Реплика прозвучала на фоне обсуждения будущего мирового футбола и приближающегося чемпионата мира 2026 года, сообщает The Sun.

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Когда журналист предложил Дональду Трампу "официально переименовать соккер в футбол", он ответил, что это вполне осуществимо. Комментарий президента США сразу же вызвал волну обсуждений. Сам термин "соккер" использовался в стране более двухсот лет и стал частью культурного кода нации.

Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Что может сделать Трамп

По словам главы Белого дома, переход на слово "футбол" мог бы приблизить США к остальному миру, включая Канаду, Мексику и европейские страны, где этот вид спорта называют именно так. Он подчеркнул, что глобальное единство терминов важно в преддверии крупнейшего футбольного турнира на американской земле.

Тем не менее специалисты считают, что реальное переименование потребует сложной процедуры. Это затронет не только язык, но и спортивные учреждения, образовательные стандарты и даже федеральные базы данных. Кроме того, многие американцы по-прежнему ассоциируют "футбол" с американским футболом, а это будет постоянно вызывать путаницу.

Напомним, президент ФИФА подарил Дональд Трампу трофей победителя Клубного чемпионата мира.

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