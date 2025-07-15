Трамп планує змінити футбол у США та готує історичне рішення

Дональд Трамп на фіналі Клубного чемпіонату світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Під час церемонії нагородження Клубного чемпіонату світу в США президент Дональд Трамп зробив несподівану заяву. Він припустив, що може підписати указ, за яким у країні офіційно замінять слово "соккер" на "футбол".

Репліка прозвучала на тлі обговорення майбутнього світового футболу та наближення чемпіонату світу 2026 року, повідомляє The Sun.

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Коли журналіст запропонував Дональду Трампу "офіційно перейменувати соккер на футбол", він відповів, що це цілком здійсненно. Коментар президента США одразу ж викликав хвилю обговорень. Сам термін "соккер" використовувався в країні понад двісті років та став частиною культурного коду нації.

Дональд Трамп та президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Vincent Carchietta

Що може зробити Трамп

За словами глави Білого дому, перехід на слово "футбол" міг би наблизити США до решти світу, включно з Канадою, Мексикою та європейськими країнами, де цей вид спорту називають саме так. Він підкреслив, що глобальна єдність термінів важлива напередодні найбільшого футбольного турніру на американській землі.

Проте фахівці вважають, що реальне перейменування потребуватиме складної процедури. Це торкнеться не тільки мови, а й спортивних установ, освітніх стандартів та навіть федеральних баз даних. Крім того, багато американців, як і раніше, асоціюють "футбол" з американським футболом, а це буде постійно викликати плутанину.

Нагадаємо, президент ФІФА подарував Дональд Трампу трофей переможця Клубного чемпіонату світу.

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