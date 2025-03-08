Дональд Трамп возглавил подготовку к ЧМ-2026 в США

Трамп лично возглавил подготовку США к чемпионату мира по футболу
Президент США Дональд Трамп в Белом доме принял главу ФИФА Джанни Инфантино. Встреча была приурочена к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Во время встречи объявили, что Трамп возглавит организационный комитет по подготовке к чемпионату мира, сообщил портал ESPN.
Роль Трампа в чемпионате мира
Кроме того, что Трамп возглавил организационный комитет, он также создал рабочую группу по подготовке к мундиалю.
Проведение турнира Трамп назвал честью для США и объявил, что посетит несколько матчей.
Также Трамп создал рабочую группу по подготовке к турниру. Эта группа будет координировать вопросы безопасности и займется планированием турнира.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. В нем впервые сыграют 48 сборных.
От США турнир примут Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл.
Также ЧМ пройдет в мексиканских Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, и в канадских Торонто и Ванкувере.
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