Дональд Трамп возглавил подготовку к ЧМ-2026 в США

Трамп и Инфантино с новым кубком победителя клубного чемпионата мира. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в Белом доме принял главу ФИФА Джанни Инфантино. Встреча была приурочена к чемпионату мира-2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Во время встречи объявили, что Трамп возглавит организационный комитет по подготовке к чемпионату мира, сообщил портал ESPN.

Читайте также:

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Роль Трампа в чемпионате мира

Кроме того, что Трамп возглавил организационный комитет, он также создал рабочую группу по подготовке к мундиалю.

Проведение турнира Трамп назвал честью для США и объявил, что посетит несколько матчей.

Также Трамп создал рабочую группу по подготовке к турниру. Эта группа будет координировать вопросы безопасности и займется планированием турнира.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. В нем впервые сыграют 48 сборных.

От США турнир примут Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл.

Также ЧМ пройдет в мексиканских Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, и в канадских Торонто и Ванкувере.

Напомним, "Александрия" потеряет Руслана Ротаня и много важных игроков в какие клубы перейдет тренер.

Сергей Ребров может быть уволен из сборной Украины после матчей Лиги наций — кто придет на его место в команде.

У "Динамо" проблемы с составом, что может помешать их новому чемпионству.

"Динамо" готовится оформить переход дублера Неймара из Сантоса.