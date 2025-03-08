Дональд Трамп очолив підготовку до ЧС-2026 у США

Трамп та Інфантіно з новим кубком переможця клубного чемпіонату світу. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у Білому домі прийняв главу ФІФА Джанні Інфантіно. Зустріч була присвячена до чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді.

Під час зустрічі оголосили, що Трамп очолить організаційний комітет із підготовки до чемпіонату світу, повідомив портал ESPN.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Роль Трампа в чемпіонаті світу

Крім того, що Трамп очолив організаційний комітет, він також створив робочу групу з підготовки до мундіалю.

Проведення турніру Трамп назвав честю для США й оголосив, що відвідає кілька матчів.

Також Трамп створив робочу групу з підготовки до турніру. Ця група координуватиме питання безпеки і займеться плануванням турніру.

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня. У ньому вперше зіграють 48 збірних.

Від США турнір приймуть Нью-Йорк, Філадельфія, Бостон, Атланта, Маямі, Х'юстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сіті, Сіетл.

Також ЧС пройде в мексиканських Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї, і в канадських Торонто і Ванкувері.

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