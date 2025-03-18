Конор Макгрегор посетил Белый дом и встретился с Трампом

Дональд Трамп и Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/whitehouse

Президент США Дональд Трамп в Белом доме отпраздновал День Святого Патрика. Вместе с ним праздновал экс-чемпион UFC из Ирландии Конор Макгрегор.

Об этом Макгрегор сообщил в Instagram.

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Макгрегор ожидаемо пришел в Белый дом в костюме-тройке. Конор опубликовал фото на фоне портретов Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

В Овальном кабинете Макгрегор с семьей лично встретился с Трампом, а позже к ним присоединился самый богатый человек мира Илон Маск.

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/whitehouse

Конор Макгрегор в Белом доме заявил, что хочет привлечь внимание к проблемам Ирландии, которые игнорирует правительство. Он назвал ситуацию трагедией, обвинил власти в бездействии и критиковал незаконную миграцию, что, по его мнению, разрушает страну и идентичность нации. Макгрегор подчеркнул, что 40 миллионов ирландских американцев должны знать об этом.

"Сегодня также отмечают День Святого Патрика, поэтому будет немного праздника, а также обучение и выступление президента Трампа, чье трудолюбие вдохновляет. Это заставляет меня еще больше задуматься над собственной производительностью. Вот и все", — заявил Макгрегор.

Дональд Трамп, Конор Макгрегор, семья Конора и Илон Маск. фото: instagram.com/whitehouse

Отметим, что ранее присяжные Высокого суда Дублина признали Макгрегора виновным в изнасиловании, произошедшем в 2018 году.

Суд обязал Макгрегора выплатить потерпевшей компенсацию в размере 206 тысяч фунтов стерлингов.

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