Конор Макгрегор відвідав Білий дім і зустрівся з Трампом

Дональд Трамп та Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/whitehouse

Президент США Дональд Трамп в Білому домі відсвяткував День Святого Патріка. Разом з ним святкував ексчемпіон UFC із Ірландії Конор Макгрегор.

Про це Макгрегор повідомив у Instagram.

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Макгрегор очікувано прийшов у Білий дім в костюмі-трійці. Конор опублікував фото на фоні портретів Дональда Трампа та Джей Ді Венса.

В Овальному кабінеті Макгрегор з сім’єю особисто зустрівся з Трампом, а пізніше до них приєдналася найбагатша людина світу Ілон Маск.

Конор Макгрегор. Фото: instagram.com/whitehouse

Конор Макгрегор у Білому домі заявив, що хоче привернути увагу до проблем Ірландії, які ігнорує уряд. Він назвав ситуацію трагедією, звинуватив владу в бездіяльності та критикував незаконну міграцію, що, на його думку, руйнує країну й ідентичність нації. Макгрегор наголосив, що 40 мільйонів ірландських американців мають знати про це.

"Сьогодні також відзначають День Святого Патріка, тож буде трохи свята, а також навчання і виступ президента Трампа, чиє трудолюбство надихає. Це змушує мене ще більше замислитися над власною продуктивністю. Ось і все", — заявив Макгрегор.

Дональд Трамп, Конор Макгрегор сім'я Конора та Ілон Маск. Фото: instagram.com/whitehouse

Зазначимо, що раніше присяжні Високого суду Дубліна визнали Макгрегора винним у зґвалтуванні, що сталося у 2018 році.

Суд зобов’язав Макгрегора виплатити потерпілій компенсацію у розмірі 206 тисяч фунтів стерлінгів.

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