Трабзонспор возглавил бывший звездный игрок чемпионата России

Трансферы Бражко и Бондаренко могут сорваться — что известно
Бывший главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш потерял место наставник "Трабзонспора". Опытный специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
Уже известно, кто стал новым главным тренером "бордово-синих", сообщает официальный сайт клуба.
Руководство "Трабзонспора" приняло решение поменять тренера в середине сезона. Шенол Гюнеш отправился в отставку по причине неудовлетворительных результатов команды, которая занимает 11 место в турнирной таблице после 25 матчей. В пяти последних поединках "бордово-синие" потерпели три поражения.
Проблемы украинских игроков
Шенол Гюнеш в пятый раз возглавил "Трабзонспор" в начале осени 2024 года. Именно опытному наставнику принадлежит идея обратить внимание на украинский трансферный рынок. При нем турецкий клуб подписал игроков сборной Украины Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также капитана "молодежки" Арсения Батагова. "Трабзонспор" проявлял интерес также к Владимиру Бражко из "Динамо" и Артему Бондаренко из "Шахтера".
Новым главным тренером "Трабзонспора" стал бывший футболист сборной Турции Фатих Текке. Он четыре года выступал в России, где защищал цвета местных "Зенита" и "Рубина". До "бордово-синих" Текке в качестве тренера работал с "Истанбулспором", "Бурсаспором" и другими командами.
Свой следующий матч в чемпионате Турции "Трабзонспор" сыграет 15 марта. Соперником команды станет "Башакшехир".
Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский тоже может быть уволен, если киевская команда не станет чемпионом Украины.
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