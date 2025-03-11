Трабзонспор возглавил бывший звездный игрок чемпионата России

Бывший главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Бывший главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш потерял место наставник "Трабзонспора". Опытный специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Уже известно, кто стал новым главным тренером "бордово-синих", сообщает официальный сайт клуба.

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Руководство "Трабзонспора" приняло решение поменять тренера в середине сезона. Шенол Гюнеш отправился в отставку по причине неудовлетворительных результатов команды, которая занимает 11 место в турнирной таблице после 25 матчей. В пяти последних поединках "бордово-синие" потерпели три поражения.

Форвард Даниил Сикан на тренировке. Фото:? instagram.com/trabzonspor/

Проблемы украинских игроков

Шенол Гюнеш в пятый раз возглавил "Трабзонспор" в начале осени 2024 года. Именно опытному наставнику принадлежит идея обратить внимание на украинский трансферный рынок. При нем турецкий клуб подписал игроков сборной Украины Александра Зубкова и Даниила Сикана, а также капитана "молодежки" Арсения Батагова. "Трабзонспор" проявлял интерес также к Владимиру Бражко из "Динамо" и Артему Бондаренко из "Шахтера".

Новым главным тренером "Трабзонспора" стал бывший футболист сборной Турции Фатих Текке. Он четыре года выступал в России, где защищал цвета местных "Зенита" и "Рубина". До "бордово-синих" Текке в качестве тренера работал с "Истанбулспором", "Бурсаспором" и другими командами.

Свой следующий матч в чемпионате Турции "Трабзонспор" сыграет 15 марта. Соперником команды станет "Башакшехир".

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