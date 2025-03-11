Трабзонспор очолив колишній зірковий гравець чемпіонату Росії

Колишній головний тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Колишній головний тренер збірної Туреччини Шенол Гюнеш втратив місце наставника "Трабзонспора". Досвідчений фахівець був звільнений через незадовільні результати команди.

Уже відомо, хто став новим головним тренером "бордово-синіх", повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Керівництво "Трабзонспора" ухвалило рішення змінити тренера в середині сезону. Шенол Гюнеш пішов у відставку через незадовільні результати команди, яка посідає 11 місце в турнірній таблиці після 25 матчів. У п'яти останніх поєдинках "бордово-сині" зазнали трьох поразок.

Форвард Данило Сікан на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Проблеми українських гравців

Шенол Гюнеш вп'яте очолив "Трабзонспор" на початку осені 2024 року. Саме досвідченому наставнику належить ідея звернути увагу на український трансферний ринок. За його правління турецький клуб підписав гравців збірної України Олександра Зубкова та Данила Сікана, а також капітана "молодіжки" Арсенія Батагова. "Трабзонспор" цікавився також Володимиром Бражком із "Динамо" та Артемом Бондаренком із "Шахтаря".

Новим головним тренером "Трабзонспора" став колишній футболіст збірної Туреччини Фатіх Текке. Він чотири роки виступав у Росії, де захищав кольори місцевих "Зеніту" і "Рубіна". До "бордово-синіх" Текке як тренер працював з "Істанбулспором", "Бурсаспором" та іншими командами.

Свій наступний матч у чемпіонаті Туреччини "Трабзонспор" зіграє 15 березня. Суперником команди стане "Башакшехір".

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський теж може бути звільнений, якщо київська команда не стане чемпіоном України.

Капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський готується до трансферу в закордонну команду наприкінці сезону.

У Андрія Луніна з'явилася можливість знову повернутися до основного складу мадридського "Реала".

Тренерський штаб молодіжної збірної України поповнив відомий амбітний фахівець.