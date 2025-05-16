Звезда Челси летом может перейти в Ливерпуль

Кристофер Нкунку с игроками "Челси". Фото: Reuters/Paul Childs

Французский нападающий Кристофер Нкунку может покинуть "Челси" уже этим летом. Клуб, вложивший в его трансфер 52 млн фунтов, готов расстаться с игроком после очередного травматичного сезона.

С момента перехода из "РБ Лейпциг" в 2023 году Нкунку так и не смог закрепиться в АПЛ, напоминает The Sun.

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Еще во время предсезонной подготовки Кристофер Нкунку выбыл из-за повторной травмы колена. Затем надолго угодил в лазарет с проблемами задней поверхности бедра. Всего за "Челси" форвард сыграл 56 матчей и забил 17 голов. В Лондоне считают, что это не тот уровень, которого от него ждали на "Стэмфорд Бридж". "Челси" готов отпустить форварда. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов.

Куда может уйти Нкунку

Наиболее неожиданным претендентом стал "Ливерпуль". По данным источников, клуб может расстаться с Дарвином Нуньесом, а будущее Диаса, Жоты и даже Кьезы остается туманным. Универсальность Нкунку делает его интересной опцией для Арне Слота, который выиграл АПЛ в дебютном сезоне.

Кристофер Нкунку в сборной Франции. Фото: instagram.com/c_nkunku/

Сам Нкунку может рассчитывать на перезапуск карьеры, если вернёт форму времен "Лейпцига", где он забил 58 голов за два сезона. Однако конкуренция за его подпись высокая — "Ньюкасл" уже изучает возможность трансфера, а в Европе в игру включилась мюнхенская "Бавария".

Чемпионы Германии пытались подписать француза еще зимой. Теперь, с уходом Томаса Мюллера и дефицитом футболистов на позиции атакующего полузащитника, вариант с возвращением в Бундеслигу выглядит как логичное продолжение для Нкунку, особенно учитывая его успехи в Германии и сложности в Англии.

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