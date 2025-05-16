Зірка Челсі влітку може перейти до Ліверпуля

Крістофер Нкунку з гравцями "Челсі". Фото: Reuters/Paul Childs

Французький нападник Крістофер Нкунку може залишити "Челсі" вже цього літа. Клуб, який вклав у його трансфер 52 млн фунтів, готовий розлучитися з гравцем після чергового травматичного сезону.

З моменту переходу з "РБ Лейпциг" у 2023 році Нкунку так і не зміг закріпитися в АПЛ, нагадує The Sun.

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Ще під час передсезонної підготовки Крістофер Нкунку вибув через повторну травму коліна. Потім надовго потрапив до лазарету з проблемами задньої поверхні стегна. Загалом за "Челсі" форвард зіграв 56 матчів та забив 17 голів. У Лондоні вважають, що це не той рівень, якого від нього чекали на "Стемфорд Брідж". "Челсі" готовий відпустити форварда. Інтерес до нього виявляють одразу декілька клубів.

Куди може піти Нкунку

Найбільш несподіваним претендентом став "Ліверпуль". За даними джерел, клуб може розлучитися з Дарвіном Нуньєсом, а майбутнє Діаса, Жоти та навіть К'єзи залишається туманним. Універсальність Нкунку робить його цікавою опцією для Арне Слота, який виграв АПЛ у дебютному сезоні.

Крістофер Нкунку в збірній Франції. Фото: instagram.com/c_nkunku/

Сам Нкунку може розраховувати на перезапуск кар'єри, якщо поверне форму часів "Лейпцига", де він забив 58 голів за два сезони. Однак конкуренція за його підпис висока — "Ньюкасл" уже вивчає можливість трансферу, а в Європі в гру включилася мюнхенська "Баварія".

Чемпіони Німеччини намагалися підписати француза ще взимку. Тепер, з відходом Томаса Мюллера і дефіцитом футболістів на позиції атакувального півзахисника, варіант із поверненням до Бундесліги виглядає як логічне продовження для Нкунку, особливо з огляду на його успіхи в Німеччині та складнощі в Англії.

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