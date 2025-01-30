Эпопея с трансфером Александра Зубкова неожиданно разрешилась

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Важный игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины все же сменит клуб. По крайней мере, так сообщают в СМИ.

Турецкий "Трабзонспор" договорился с донецким "Шахтером" о трансфере полузащитника Александра Зубкова, сообщает Sports Dogitale со ссылкой на одного из местных журналистов.

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Таким образом, долговременные переговоры, похоже, подошли к завершению. Александр Зубков в ближайшее время должен переехать в Трабзон.

ÖZEL | Трабзонспор, Зубков иçв Шахтер Донецк иле яптиги сын г&умл;рüşmenin ardından prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler 6,5 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Ukraynalı yıldızın kısa sürede Trabzon'da olması bekleniyor.



📰 @SafacanK pic.twitter.com/RnaOuiBA1o — Sports Digitale (@SportsDigitale) 30 января 2025

Трансфер Зубкова в "Трабзонспор"

Турецкий клуб достиг принципиальной договоренности по трансферу Александра Зубкова. Сумма составляет 6,5 миллионов евро.

Ранее в СМИ писали, что "Шахтер" хотел на миллион больше. Сейчас ожидается, что украинский вингер уже в ближайшее время переедет в Турцию.

В этом сезоне Александр Зубков сыграл 21 матч за донецкий "Шахтер", в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

"Трабзонспор" на данный момент занимает 10 место в турецкой Суперлиге.

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