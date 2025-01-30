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Трансферный триллер завершен — лидер сборной Украины сменит клуб

30 января 2025 18:56
Александр Ильющенков - Редактор
Эпопея с трансфером Александра Зубкова неожиданно разрешилась
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: instagram.com/zubiksane4ka
Александр Ильющенков - Редактор

Важный игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины все же сменит клуб. По крайней мере, так сообщают в СМИ.

Турецкий "Трабзонспор" договорился с донецким "Шахтером" о трансфере полузащитника Александра Зубкова, сообщает Sports Dogitale со ссылкой на одного из местных журналистов.

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Таким образом, долговременные переговоры, похоже, подошли к завершению. Александр Зубков в ближайшее время должен переехать в Трабзон.

Трансфер Зубкова в "Трабзонспор" 

Турецкий клуб достиг принципиальной договоренности по трансферу Александра Зубкова. Сумма составляет 6,5 миллионов евро.

Ранее в СМИ писали, что "Шахтер" хотел на миллион больше. Сейчас ожидается, что украинский вингер уже в ближайшее время переедет в Турцию.

В этом сезоне Александр Зубков сыграл 21 матч за донецкий "Шахтер", в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

"Трабзонспор" на данный момент занимает 10 место в турецкой Суперлиге.

Напомним, игрок португальской "Бенфики" Анатолий Трубин в ближайшее время может сменить клуб.

Бывший форвард киевского "Динамо" Марис Верпаковскис рассказал, как его удивил Александр Шовковский.

В "Динамо" устроили прощание с Георгием Бущаном, которого продали в Саудовскую Аравию.

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