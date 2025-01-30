Епопея з трансфером Олександра Зубкова неочікувано вирішилась

Трансферний трилер завершено — лідер збірної України змінить клуб
Важливий гравець донецького "Шахтаря" та збірної України все ж таки змінить клуб. Принаймні, так повідомляють в ЗМІ.
Турецький "Трабзонспор" домовився з донецьким "Шахтарем" про трансфер півзахисника Олександра Зубкова, повідомляє Sports Dogitale з посиланням на одного із місцевих журналістів.
Таким чином, довготривалі переговори, схоже, підійшли до завершення. Олександр Зубков найближчим часом має переїхати до Трабзону.
ÖZEL | Trabzonspor, Zubkov için Shakhtar Donetsk ile yaptığı son görüşmenin ardından prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler 6.5 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Ukraynalı yıldızın kısa sürede Trabzon'da olması bekleniyor.— Sports Digitale (@SportsDigitale) January 30, 2025
📰 @SafacanK pic.twitter.com/RnaOuiBA1o
Трансфер Зубкова в "Трабзонспор"
Турецький клуб досяг принципової домовленості щодо трансферу Олександра Зубкова. Сума складає 6,5 мільйонів євро.
Раніше в ЗМІ писали, що "Шахтар" хотів на мільйон більше. Зараз очікується, що український вінгер вже найближчим часом переїде до Туреччини.
Цього сезону Олександр Зубков зіграв 21 матч за донецький "Шахтар", у яких забив сім м'ячів та віддав шість гольових передач.
"Трабзонспор" на даний момент займає 10 місце у турецькій Суперлізі.
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