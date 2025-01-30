Епопея з трансфером Олександра Зубкова неочікувано вирішилась

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: instagram.com/zubiksane4ka

Важливий гравець донецького "Шахтаря" та збірної України все ж таки змінить клуб. Принаймні, так повідомляють в ЗМІ.

Турецький "Трабзонспор" домовився з донецьким "Шахтарем" про трансфер півзахисника Олександра Зубкова, повідомляє Sports Dogitale з посиланням на одного із місцевих журналістів.

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Таким чином, довготривалі переговори, схоже, підійшли до завершення. Олександр Зубков найближчим часом має переїхати до Трабзону.

ÖZEL | Trabzonspor, Zubkov için Shakhtar Donetsk ile yaptığı son görüşmenin ardından prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler 6.5 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştı. Ukraynalı yıldızın kısa sürede Trabzon'da olması bekleniyor.



📰 @SafacanK pic.twitter.com/RnaOuiBA1o — Sports Digitale (@SportsDigitale) January 30, 2025

Трансфер Зубкова в "Трабзонспор"

Турецький клуб досяг принципової домовленості щодо трансферу Олександра Зубкова. Сума складає 6,5 мільйонів євро.

Раніше в ЗМІ писали, що "Шахтар" хотів на мільйон більше. Зараз очікується, що український вінгер вже найближчим часом переїде до Туреччини.

Цього сезону Олександр Зубков зіграв 21 матч за донецький "Шахтар", у яких забив сім м'ячів та віддав шість гольових передач.

"Трабзонспор" на даний момент займає 10 місце у турецькій Суперлізі.

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