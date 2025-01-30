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Трансферний трилер завершено — лідер збірної України змінить клуб

30 січня 2025 18:56
Олександр Ільющенков - Редактор
Епопея з трансфером Олександра Зубкова неочікувано вирішилась
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: instagram.com/zubiksane4ka
Олександр Ільющенков - Редактор

Важливий гравець донецького "Шахтаря" та збірної України все ж таки змінить клуб. Принаймні, так повідомляють в ЗМІ.

Турецький "Трабзонспор" домовився з донецьким "Шахтарем" про трансфер півзахисника Олександра Зубкова, повідомляє Sports Dogitale з посиланням на одного із місцевих журналістів.

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Таким чином, довготривалі переговори, схоже, підійшли до завершення. Олександр Зубков найближчим часом має переїхати до Трабзону. 

Трансфер Зубкова в "Трабзонспор" 

Турецький клуб досяг принципової домовленості щодо трансферу Олександра Зубкова. Сума складає 6,5 мільйонів євро. 

Раніше в ЗМІ писали, що "Шахтар" хотів на мільйон більше. Зараз очікується, що український вінгер вже найближчим часом переїде до Туреччини. 

Цього сезону Олександр Зубков зіграв 21 матч за донецький "Шахтар", у яких забив сім м'ячів та віддав шість гольових передач. 

"Трабзонспор" на даний момент займає 10 місце у турецькій Суперлізі. 

Нагадаємо, гравець португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін найближчим часом може змінити клуб.

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