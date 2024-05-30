Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Тренер Боруссии назвал самого опасного игрока в мадридском Реале arrow

Тренер Боруссии назвал самого опасного игрока в мадридском Реале

30 мая 2024 15:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер Боруссии назвал самого опасного игрока в мадридском Реале
Тренер Эдин Терзич и Марко Ройс. Фото: instagram.com/bvb09/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич рассказал, как относится к критике в свой адрес. Также наставник назвал игрока в составе "Реала", которым восхищается. 

Терзич заверил, что "Боруссия" будет готова удивить "Реал" в финале Лиги чемпионов, сообщает Bild

Читайте также:

Эдин Терзич был болельщиков "Боруссии" задолго до того, как возглавил дортмундскую команду. Он прошел путь от скаута и помощника наставника молодежки "шмелей" до специалиста, который вывел "Боруссию" в финал Лиги чемпионов.

Однако тренер не любит обсуждать эту тему. Он считает, что это вредит команде, поскольку в таком случае журналисты представляют его как аматора, чья самая большая мечта стала реальностью. 

Подготовка к финалу Лиги чемпионов 

Дортмундская "Боруссия" будет противостоять мадридскому "Реалу" в финал ЛЧ в субботу, 1 июня. Тренер немецкой команды заверил, что его подопечные будут готовы продемонстрировать свои лучшие качества. Терзич также ответил на вопрос, кого в составе "Реала" считает наиболее опасным противником для своих футболистов. 

Антонио Рюдигер и Карло Анчелотти
Антонио Рюдигер и тренер Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera

"У "Реала" есть много прекрасных игроков. Есть Винисиус, Модрич. Но я выберу Антонио Рюдигера, которого знаю по работе в молодежной команде "Боруссии". Он проделал неимоверную работу, чтобы стать тем, кем он является. Этот защитник может остановить любого соперника", — рассказал Терзич. 

Напомним, Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб. 

У Лунина почти нет шансов сыграть в финале Лиги чемпионов. 

Реал Мадрид
Антонио Рюдигер
футбол
Лига чемпионов
спорт
Боруссия Дортмунд
Эдин Терзич

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление