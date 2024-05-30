Тренер Боруссии назвал самого опасного игрока в мадридском Реале

Тренер Эдин Терзич и Марко Ройс. Фото: instagram.com/bvb09/

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич рассказал, как относится к критике в свой адрес. Также наставник назвал игрока в составе "Реала", которым восхищается.

Терзич заверил, что "Боруссия" будет готова удивить "Реал" в финале Лиги чемпионов, сообщает Bild.

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Эдин Терзич был болельщиков "Боруссии" задолго до того, как возглавил дортмундскую команду. Он прошел путь от скаута и помощника наставника молодежки "шмелей" до специалиста, который вывел "Боруссию" в финал Лиги чемпионов.

Однако тренер не любит обсуждать эту тему. Он считает, что это вредит команде, поскольку в таком случае журналисты представляют его как аматора, чья самая большая мечта стала реальностью.

Подготовка к финалу Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" будет противостоять мадридскому "Реалу" в финал ЛЧ в субботу, 1 июня. Тренер немецкой команды заверил, что его подопечные будут готовы продемонстрировать свои лучшие качества. Терзич также ответил на вопрос, кого в составе "Реала" считает наиболее опасным противником для своих футболистов.

Антонио Рюдигер и тренер Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Susana Vera

"У "Реала" есть много прекрасных игроков. Есть Винисиус, Модрич. Но я выберу Антонио Рюдигера, которого знаю по работе в молодежной команде "Боруссии". Он проделал неимоверную работу, чтобы стать тем, кем он является. Этот защитник может остановить любого соперника", — рассказал Терзич.

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