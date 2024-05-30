Тренер Боруссії назвав найнебезпечнішого гравця в мадридському Реалі

Тренер Едін Терзіч та Марко Ройс. Фото: instagram.com/bvb09/

Головний тренер дортмундської "Боруссії" Едін Терзіч розповів, як ставиться до критики на свою адресу. Також наставник назвав гравця у складі "Реала", яким захоплюється.

Терзич запевнив, що "Боруссія" буде готова здивувати "Реал" у фіналі Ліги чемпіонів, повідомляє Bild.

Читайте також:

Едін Терзіч був уболівальником "Боруссії" задовго до того, як очолив дортмундську команду. Він пройшов шлях від скауту та помічника наставника молодіжки "джмелів" до фахівця, який вивів "Боруссію" до фіналу Ліги чемпіонів.

Проте тренер не любить обговорювати цю тему. Він вважає, що це шкодить команді, оскільки в такому разі журналісти представляють його як любителя, чия найбільша мрія стала реальністю.

Підготовка до фіналу Ліги чемпіонів

Дортмундська "Боруссія" протистоятиме мадридському "Реалу" у фіналі ЛЧ у суботу, 1 червня. Тренер німецької команди запевнив, що його підопічні будуть готові продемонструвати свої найкращі якості. Терзіч також відповів на запитання, кого у складі "Реала" вважає найнебезпечнішим противником для своїх підопічних.

Антоніо Рюдігер та тренер Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Susana Vera

"У "Реала" є багато чудових гравців. Є Вінісіус, Модріч. Але я виберу Антоніо Рюдігера, якого знаю по роботі в молодіжній команді "Боруссії". Він зробив неймовірну роботу, щоб стати тим, ким він є. Цей захисник може зупинити будь-якого суперника", — розповів Терзіч.

Нагадаємо, Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.

Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.

Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Лунін майже не має шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.