Тренер Челси сравнил погоду в Казахстане и Украине

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска. Фото: instagram.com/maresca

Лидер общего этапа Лиги конференций лондонский "Челси" уже завтра, 12 декабря, сыграет выездной матч против казахстанской "Астаны". Накануне главный тренер лондонцев ответил на вопросы журналистов.

Энцо Мареска, среди прочего, рассказал о самых холодных погодных условиях, в которых ему приходилось играть, сообщает Football London.

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Мареска управляет тренировкой "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Что сказал Мареска

"Самые холодные погодные условия, в которых я играл? Было что-то похожее на Казахстан. Думаю, это была Украина. Температуры были примерно такими же", — сказал он.

Матч между "Астаной" и "Челси" состоится на поле стадиона "Центральный" в Алматы.

После четырех сыгранных туров "Челси" находится на первом месте в турнирной таблице, одержав четыре победы. "Астана" идет на 23 месте только с одной победой и ничьей.

Судить матч будет немецкий рефери Свен Яблонски.

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