Тренер Челсі порівняв погоду в Казахстані та Україні

Головний тренер "Челсі" Енцо Мареска. Фото: instagram.com/maresca

Лідер загального етапу Ліги конференцій лондонський "Челсі" вже завтра, 12 грудня, зіграє виїзний матч проти казахстанської "Астани". Напередодні головний тренер лондонців відповів на питання журналістів.

Енцо Мареска, серед іншого, розповів про найхолодніші погодні умови, в яких йому доводилось грати, повідомляє Football London.

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Мареска керує тренуванням "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Що сказав Мареска

"Найхолодніші погодні умови, в яких я грав? Було щось схоже на Казахстан. Думаю, це була Україна. Температури були приблизно такими ж", –- сказав він.

Матч між "Астаною" та "Челсі" відбудеться на полі стадіону "Центральний" в Алмати.

Після чотирьох зіграних турів "Челсі" знаходиться на першому місці у турнірній таблиці, здобувши чотири перемоги. "Астана" йде на 23 місці лише з одією перемогою та нічиєю.

Судитиме матч німецький рефері Свен Яблонськи.

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