Тренер Янг Бойз раскритиковал судейство в матче с Шахтером

Главный тренер "Янг Бойз" Жоэль Маньен. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Донецкий "Шахтер" одержал свою первую победу в Лиге чемпионов. Украинская команда обыграла "Янг Бойз" со счетом 2:1.

У главного тренера швейцарской команды возникли претензии к судейской бригаде Ореля Гринфельда, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Янг Бойз" столкнулся с серьезными проблемами в этом сезоне. Команда, которая недавно стала чемпионом Швейцарии, занимает место в конце турнирной таблицы национального первенства. Она сменила тренера и потеряла из-за травм девять игроков перед матчем с "Шахтером".

Мяч попал в руку Зубкова в штрафной "Янг Бойз". Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Скандал в матче Лиги чемпионов

Швейцарская команда первой забила гол в поединке с "Шахтером". Однако она пропустила ответный мяч в то время, пока врачи оказывали помощь капитану "Янг Бойз" Бенито за пределами футбольного поля. Гости играли в меньшинстве, когда забивал Александр Зубков.

Главный тренер "Янг Бойз" Жоэль Маньен выразил разочарование работой судейской бригады. Наставник заявил, что рефери несколько раз не фиксировал нарушение правил со стороны "горняков". По мнению специалиста, его команда претендовала на пенальти в одном из эпизодов поединка.

При этом Маньен поздравил "Шахтер" с победой и заявил, что украинская команда провела очень хороший матч. "Янг Бойз" после четырех туров занимает 34 место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.

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