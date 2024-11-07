Тренер Янг Бойз розкритикував суддівство у матчі із Шахтарем

Головний тренер "Янг Бойз" Жоель Маньєн. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Донецький "Шахтар" здобув свою першу перемогу у Лізі чемпіонів. Українська команда обіграла "Янг Бойз" із рахунком 2:1.

У головного тренера швейцарської команди виникли претензії до суддівської бригади Ореля Грінфельда, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Янг Бойз" зіштовхнувся із серйозними проблемами цього сезону. Команда, яка нещодавно стала чемпіоном Швейцарії, посідає місце наприкінці турнірної таблиці національної першості. Вона змінила тренера і втратила через травми дев'ять гравців перед матчем з "Шахтарем".

М'яч влучив у руку Зубкова у штрафному майданчику "Янг Бойз". Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Скандал у матчі Ліги чемпіонів

Швейцарська команда першою забила гол у поєдинку із "Шахтарем". Проте вона пропустила м'яч у той час, поки лікарі надавали допомогу капітану "Янг Бойз" Беніто за межами футбольного поля. Гості грали у меншості, коли забивав Олександр Зубков.

Головний тренер "Янг Бойз" Жоель Маньєн висловив розчарування роботою суддівської бригади. Наставник заявив, що рефері декілька разів не фіксував порушення правил із боку "гірників". На думку фахівця, його команда претендувала на пенальті в одному з епізодів поєдинку.

При цьому Маньєн привітав "Шахтар" із перемогою і заявив, що українська команда провела дуже гарний матч. "Янг Бойз" після чотирьох турів посідає 34 місце у загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

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