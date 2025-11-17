Видео
Тренер Ингульца раскритиковал Реброва за матч против Исландии

Тренер Ингульца раскритиковал Реброва за матч против Исландии

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 17:03
обновлено: 16:21
Кобин раскритиковал Реброва за поздние замены в матче Украина - Исландия
Василий Кобин. Фото: "Шахтер"

В шестом туре квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины обыграла Исландию со счетом 2:0. Благодаря победе подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе и сыграют в плей-офф.

Выступление сборной Украины и работу Реброва прокомментировал главный тренер "Ингульца" Василий Кобин в эфире YouTube-канала "Футбол TIME".

Кобину не понравилось время для замен

Кобин акцентировал внимание на проблемном отрезке на старте второго тайма. По его словам, около десяти минут команда Реброва играла под серьезным давлением от навесов и прострелов с флангов и не могла выйти со своей половины поля и позволяла Исландии создавать моменты.

Специалист считает, что тренерскому штабу стоило раньше реагировать заменами, ведь было заметно, что часть игроков середины поля уже устала.

Кобин подчеркнул, что выход Алексея Гуцуляка и Романа Яремчука напрашивался раньше, поскольку Украине не хватало габаритных исполнителей в штрафной площади, способных навязывать борьбу в единоборствах и эффективно встречать подачи.

Также Кобин отметил, что Руслан Малиновский и Егор Ярмолюк заметно сбавили темп, поэтому более ранние замены помогли бы команде лучше контролировать игру и быстрее переломить ход поединка.

"Надо было рисковать и насыщать штрафную площадку более габаритными игроками, потому что нужно было навязывать борьбу", — сказал Кобин.

Напомним, Андрей Шевченко обратился к игрокам сборной — он высказал свои мысли об игре с Исландией.

Стало известно, что супруга Александра Зинченко пообещала Александру Зубкову.

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлейгсон недоволен поражением в матче против Украины.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
