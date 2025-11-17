Відео
Тренер Інгульця розкритикував Реброва за матч проти Ісландії

Тренер Інгульця розкритикував Реброва за матч проти Ісландії

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 17:03
Оновлено: 16:21
Кобін розкритикував Реброва за пізні заміни у матчі Україна – Ісландія
Василь Кобін. Фото: "Шахтар"

У шостому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України обіграла Ісландію з рахунком 2:0. Завдяки перемозі підопічні Сергія Реброва посіли друге місце в групі та зіграють в плей-оф.

Виступ збірної України та роботу Реброва прокоментував головний тренер "Інгульця" Василь Кобін в ефірі YouTube-каналe "Футбол TIME".

Читайте також:
Сергей Ребров
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Кобіну не сподобався час для замін

Кобін акцентував увагу на проблемному відрізку на старті другого тайму. За його словами, близько десяти хвилин команда Реброва грала під серйозним тиском від навісів та прострілів з флангів й не могла вийти зі своєї половини поля та дозволяла Ісландії створювати моменти.

Фахівець вважає, що тренерському штабу варто було раніше реагувати замінами, адже було помітно, що частина гравців середини поля вже втомилася.

Кобін підкреслив, що вихід Олексія Гуцуляка та Романа Яремчука напрошувався раніше, оскільки Україні бракувало габаритних виконавців у штрафному майданчику, здатних нав’язувати боротьбу в єдиноборствах і ефективно зустрічати подачі.

Також Кобін зауважив, що Руслан Маліновський і Єгор Ярмолюк помітно збавили темп, тож більш ранні заміни допомогли б команді краще контролювати гру та швидше переламати хід поєдинку.

"Треба було ризикувати і насичувати штрафний майданчик більш габаритними гравцями, бо потрібно було нав’язувати боротьбу", — сказав Кобін.

Нагадаємо, Андрій Шевченко звернувся до гравців збірної — він висловив свої думки про гру з Ісландією.

Стало відомо, що дружина Олександра Зінченка пообіцяла Олександру Зубкову.

Головний тренер збірної Ісландії Арнар Гуннлейгсон незадоволений поразкою в матчі проти України.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
