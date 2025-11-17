Кобін розкритикував Реброва за пізні заміни у матчі Україна – Ісландія

Василь Кобін. Фото: "Шахтар"

У шостому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України обіграла Ісландію з рахунком 2:0. Завдяки перемозі підопічні Сергія Реброва посіли друге місце в групі та зіграють в плей-оф.

Виступ збірної України та роботу Реброва прокоментував головний тренер "Інгульця" Василь Кобін в ефірі YouTube-каналe "Футбол TIME".

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Кобіну не сподобався час для замін

Кобін акцентував увагу на проблемному відрізку на старті другого тайму. За його словами, близько десяти хвилин команда Реброва грала під серйозним тиском від навісів та прострілів з флангів й не могла вийти зі своєї половини поля та дозволяла Ісландії створювати моменти.

Фахівець вважає, що тренерському штабу варто було раніше реагувати замінами, адже було помітно, що частина гравців середини поля вже втомилася.

Кобін підкреслив, що вихід Олексія Гуцуляка та Романа Яремчука напрошувався раніше, оскільки Україні бракувало габаритних виконавців у штрафному майданчику, здатних нав’язувати боротьбу в єдиноборствах і ефективно зустрічати подачі.

Також Кобін зауважив, що Руслан Маліновський і Єгор Ярмолюк помітно збавили темп, тож більш ранні заміни допомогли б команді краще контролювати гру та швидше переламати хід поєдинку.

"Треба було ризикувати і насичувати штрафний майданчик більш габаритними гравцями, бо потрібно було нав’язувати боротьбу", — сказав Кобін.

