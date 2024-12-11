Тренер ЛНЗ жалуется, что руководство угрожает вызвать к нему ТЦК

ЛНЗ во время матча. Фото: instagram.com/fclnz

В клубе УПЛ разгорелся скандал, связанный с возможным увольнением главного тренера и его штаба. Дошло даже до обвинений в шантаже.

Ассистент главного тренера ЛНЗ Андрей Бурдиян в интервью Sport Express рассказал, что руководство клуба его шантажировало.

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Кроме того, по его словам, ему угрожали вызвать ТЦК, если он не согласится с условиями клуба.

Тренер ЛНЗ Андрей Бурдиян. Фото: скриншот LNZ

Что сказал Бурдиян

"Сегодня меня вызвало руководство и сообщило о возможности прекращения трудовых отношений со всем тренерским штабом главной команды по инициативе клуба. Сейчас мы в процессе урегулирования разрыва трудовых отношений" , — сказал он.

Бурдиян отметил, что у него остается еще 20 месяцев действующего контракта, но у него состоялся разговор с генеральным директором Андреем Колесником о прекращении контракта. При этом прозвучали угрозы.

"Директор сказал, что если я не соглашусь на условия клуба по расторжению контракта, то ЛНЗ аннулирует мое бронирование и вызовет работников ТЦК с соответствующими последствиями. Пока не знаю, как на это реагировать. До этого я не сталкивался с таким отношением к тренерам", — отметил он.

ЛНЗ сейчас занимает 10 место в чемпионате Украины. Команда проиграла четыре игры подряд.

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