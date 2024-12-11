Тренер ЛНЗ скаржиться, що керівництво погрожує викликати до нього ТЦК

ЛНЗ під час матчу. Фото: instagram.com/fclnz

У клубі УПЛ розгорівся скандал, пов'язаний із можливим звільненням головного тренера та його штабу. Дійшло навіть до обвинувачень у шантажі.

Асистент головного тренера ЛНЗ Андрій Бурдіян в інтерв'ю Sport Express розповів, що керівництво клубу його шантажувало.

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Крім того, за його словами, йому погрожували викликати ТЦК, якщо він не погодиться на умови клубу.

Тренер ЛНЗ Андрій Бурдіян. Фото: скриншот LNZ

Що сказав Бурдіян

"Сьогодні мене викликало керівництво і повідомило про можливість припинення трудових відносин з усім тренерським штабом головної команди за ініціативою клубу. Зараз ми у процесі урегулювання розриву трудових відносин", — сказав він.

Бурдіян зазначив, що у нього залишається ще 20 місяців діючого контракту, але у нього відбулася розмова з генеральним директором Андрієм Колісником про припинення контракту. При цьому, прозвучали погрози.

"Директор сказав, що якщо я не погоджусь на умови клубу стосовно розірвання контракту, то ЛНЗ анулює моє бронювання і викличе працівників ТЦК з відповідними наслідками. Поки не знаю, як на це реагувати. До цього я не стикався з таким ставленням до тренерів", — зазначив він.

ЛНЗ зараз посідає 10 місце в чемпіонаті України. Команда програла чотири гри підряд.

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