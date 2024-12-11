Тренер ЛНЗ скаржиться, що керівництво погрожує викликати до нього ТЦК

Тренер клубу УПЛ поскаржився на шантаж та погрози викликом ТЦК
У клубі УПЛ розгорівся скандал, пов'язаний із можливим звільненням головного тренера та його штабу. Дійшло навіть до обвинувачень у шантажі.
Асистент головного тренера ЛНЗ Андрій Бурдіян в інтерв'ю Sport Express розповів, що керівництво клубу його шантажувало.
Крім того, за його словами, йому погрожували викликати ТЦК, якщо він не погодиться на умови клубу.
Що сказав Бурдіян
"Сьогодні мене викликало керівництво і повідомило про можливість припинення трудових відносин з усім тренерським штабом головної команди за ініціативою клубу. Зараз ми у процесі урегулювання розриву трудових відносин", — сказав він.
Бурдіян зазначив, що у нього залишається ще 20 місяців діючого контракту, але у нього відбулася розмова з генеральним директором Андрієм Колісником про припинення контракту. При цьому, прозвучали погрози.
"Директор сказав, що якщо я не погоджусь на умови клубу стосовно розірвання контракту, то ЛНЗ анулює моє бронювання і викличе працівників ТЦК з відповідними наслідками. Поки не знаю, як на це реагувати. До цього я не стикався з таким ставленням до тренерів", — зазначив він.
ЛНЗ зараз посідає 10 місце в чемпіонаті України. Команда програла чотири гри підряд.
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