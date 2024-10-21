Вернидуб оправдал еврокубковые неудачи Динамо и Шахтера

Юрий Вернидуб во время тренировки. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал неудачи "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках, а также поделился мнением о развитии украинского футбола во время войны.

Наставник команды из Кривого Рога рассказал, как за последние годы изменился Киев, сообщает Sport Arena.

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Юрий Вернидуб посочувствовал украинским клубам, которые постоянно играют в еврокубках. Тренер "Кривбасса" напомнил, что в этом сезоне его команда столкнулась с необходимостью выступать в международных турнирах, и это оказалось очень тяжело.

Вернидуб объяснил, что нельзя что-то требовать от футболистов, пока идет война. Логистика еврокубковых турниров, по словам тренера, уничтожает игроков и физически, и морально.

Вернидуб с футболистами "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидубу не понравилось в Киеве

Юрий Вернидуб не может привыкнуть к столичному ритму жизни. Тренер осуждает людей, которые публично веселятся во время полномасштабной войны, когда в другие города регулярно прилетают ракеты.

"В субботу я прогулялся по Киеву. Выйдя из отеля, дошел до метро "Арсенальная" — там жизнь бурлит, музыка играет. Кто-то танцует — я этого не понимаю, это буквально происходит на костях наших воинов", — рассказал Вернидуб.

Тренер посоветовал тем, кто хочет отдохнуть, проводить время дома, там же отмечать различные события. Он призвал не делать этого публично и напомнил, что пережил Киев в первые месяцы 2022 года.

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