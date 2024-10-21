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Тренер Кривбасса Вернидуб рассказал, как Киев изменился за годы войны

21 октября 2024 14:04
Станислав Костюк - Редактор
Вернидуб оправдал еврокубковые неудачи Динамо и Шахтера
Юрий Вернидуб во время тренировки. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Станислав Костюк - Редактор

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал неудачи "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках, а также поделился мнением о развитии украинского футбола во время войны.

Наставник команды из Кривого Рога рассказал, как за последние годы изменился Киев, сообщает Sport Arena

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Юрий Вернидуб посочувствовал украинским клубам, которые постоянно играют в еврокубках. Тренер "Кривбасса" напомнил, что в этом сезоне его команда столкнулась с необходимостью выступать в международных турнирах, и это оказалось очень тяжело. 

Вернидуб объяснил, что нельзя что-то требовать от футболистов, пока идет война. Логистика еврокубковых турниров, по словам тренера, уничтожает игроков и физически, и морально. 

Кривбасс
Вернидуб с футболистами "Кривбасса". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Что Вернидубу не понравилось в Киеве

Юрий Вернидуб не может привыкнуть к столичному ритму жизни. Тренер осуждает людей, которые публично веселятся во время полномасштабной войны, когда в другие города регулярно прилетают ракеты. 

"В субботу я прогулялся по Киеву. Выйдя из отеля, дошел до метро "Арсенальная" — там жизнь бурлит, музыка играет. Кто-то танцует — я этого не понимаю, это буквально происходит на костях наших воинов", — рассказал Вернидуб.

Тренер посоветовал тем, кто хочет отдохнуть, проводить время дома, там же отмечать различные события. Он призвал не делать этого публично и напомнил, что пережил Киев в первые месяцы 2022 года. 

Напомним, олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко неожиданно завершил карьеру. 

Украинская чемпионка Ярослава Магучих опубликовала кадры своей самой необычной фотосессии. 

спорт Киев футбол война Юрий Вернидуб Кривбасс

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