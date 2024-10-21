Вернидуб виправдав єврокубкові невдачі Динамо та Шахтаря

Тренер Кривбасу Вернидуб розповів, як Київ змінився за роки війни
Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб прокоментував невдачі "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, а також поділився думкою про розвиток українського футболу під час війни.
Наставник команди із Кривого Рогу розповів, як за останні роки змінився Київ, повідомляє Sport Arena.
Юрій Вернидуб поспівчував українським клубам, які постійно грають у єврокубках. Тренер "Кривбасу" нагадав, що цього сезону його команда зіткнулася з необхідністю виступати в міжнародних турнірах, і це виявилося дуже важко.
Вернидуб пояснив, що не можна щось вимагати від футболістів, доки триває війна. Логістика єврокубкових турнірів, за словами тренера, знищує гравців і фізично, і морально.
Що Вернидубу не сподобалося у Києві
Юрій Вернидуб не може звикнути до столичного ритму життя. Тренер засуджує людей, які публічно веселяться під час повномасштабної війни, коли до інших міст регулярно прилітають ракети.
"У суботу я прогулявся Києвом. Вийшовши з готелю, дійшов до метро "Арсенальна" — там життя вирує, музика грає. Хтось танцює — я цього не розумію, це буквально відбувається на кістках наших воїнів", — розповів Вернидуб.
Тренер порадив тим, хто хоче відпочити, проводити час удома, там же відзначати різні події. Він закликав не робити цього публічно та нагадав, що пережив Київ у перші місяці 2022 року.
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