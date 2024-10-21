Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер Кривбасу Вернидуб розповів, як Київ змінився за роки війни arrow

Тренер Кривбасу Вернидуб розповів, як Київ змінився за роки війни

21 жовтня 2024 14:04
Станіслав Костюк - Редактор
Вернидуб виправдав єврокубкові невдачі Динамо та Шахтаря
Юрій Вернидуб під час тренування. Фото: instagram.com/fckryvbas/
Станіслав Костюк - Редактор

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб прокоментував невдачі "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, а також поділився думкою про розвиток українського футболу під час війни.

Наставник команди із Кривого Рогу розповів, як за останні роки змінився Київ, повідомляє Sport Arena.

Читайте також:

Юрій Вернидуб поспівчував українським клубам, які постійно грають у єврокубках. Тренер "Кривбасу" нагадав, що цього сезону його команда зіткнулася з необхідністю виступати в міжнародних турнірах, і це виявилося дуже важко.

Вернидуб пояснив, що не можна щось вимагати від футболістів, доки триває війна. Логістика єврокубкових турнірів, за словами тренера, знищує гравців і фізично, і морально.

Кривбас
Вернидуб із футболістами "Кривбасу". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Що Вернидубу не сподобалося у Києві

Юрій Вернидуб не може звикнути до столичного ритму життя. Тренер засуджує людей, які публічно веселяться під час повномасштабної війни, коли до інших міст регулярно прилітають ракети.

"У суботу я прогулявся Києвом. Вийшовши з готелю, дійшов до метро "Арсенальна" — там життя вирує, музика грає. Хтось танцює — я цього не розумію, це буквально відбувається на кістках наших воїнів", — розповів Вернидуб.

Тренер порадив тим, хто хоче відпочити, проводити час удома, там же відзначати різні події. Він закликав не робити цього публічно та нагадав, що пережив Київ у перші місяці 2022 року.

Нагадаємо, олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко несподівано завершив кар'єру.

Українська чемпіонка Ярослава Магучіх опублікувала кадри своєї незвичайної фотосесії.

спорт Київ футбол війна Юрій Вернидуб Кривбасс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

13:59 Відключення води — кому з одеситів варто запастися

13:57 Українці стрімко банкрутують — число судових справ зросло удвічі

13:53 Наслідки зіткнення вантажівки та автобуса у Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

13:36 Справа Гринкевича про закупівлю одягу для ЗСУ — відомі результати розслідування

13:29 Терор на залізниці — на Одещині затримали диверсійну групу РФ

13:29 Кабмін призначив нового очільника правління Укрзалізниці

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

13:09 У США помер відомий турецький опозиціонер — що про нього відомо

13:59 Відключення води — кому з одеситів варто запастися

13:57 Українці стрімко банкрутують — число судових справ зросло удвічі

13:53 Наслідки зіткнення вантажівки та автобуса у Києві — фоторепортаж Новини.LIVE

13:36 Справа Гринкевича про закупівлю одягу для ЗСУ — відомі результати розслідування

13:29 Терор на залізниці — на Одещині затримали диверсійну групу РФ

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

13:29 Кабмін призначив нового очільника правління Укрзалізниці

13:09 У США помер відомий турецький опозиціонер — що про нього відомо

13:05 Чи з'являться "мовні патрулі" у Львові — відповідь Садового

13:00 Грошова допомога у 21 тис. грн — хто і коли отримає виплати

12:57 Золоті солодощі — на Одещині витратять пів мільйона гривень на подарунки

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

14:05 Нардепка Ясько пояснила, чому українцям наразі небезпечно перебувати в Грузії

Text

13:48 Політолог Гончарук припустив, що у справі Крупи гроші могли йти "вище"

Text

13:18 Обстріл Харкова та візит Ллойда Остіна до Києва — ефір День.LIVE

Text

12:21 Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Text

09:40 Шаманов повідомив, як російські дрони летіли на Київ та які наслідки

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

08:00 Зеленський збирає РНБО через МСЕК і прибуття солдатів з КНДР — ефір Ранок.LIVE

20 жовтня 2024
Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК