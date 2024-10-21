Вернидуб виправдав єврокубкові невдачі Динамо та Шахтаря

Юрій Вернидуб під час тренування. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб прокоментував невдачі "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, а також поділився думкою про розвиток українського футболу під час війни.

Наставник команди із Кривого Рогу розповів, як за останні роки змінився Київ, повідомляє Sport Arena.

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Юрій Вернидуб поспівчував українським клубам, які постійно грають у єврокубках. Тренер "Кривбасу" нагадав, що цього сезону його команда зіткнулася з необхідністю виступати в міжнародних турнірах, і це виявилося дуже важко.

Вернидуб пояснив, що не можна щось вимагати від футболістів, доки триває війна. Логістика єврокубкових турнірів, за словами тренера, знищує гравців і фізично, і морально.

Вернидуб із футболістами "Кривбасу". Фото: instagram.com/fckryvbas/

Що Вернидубу не сподобалося у Києві

Юрій Вернидуб не може звикнути до столичного ритму життя. Тренер засуджує людей, які публічно веселяться під час повномасштабної війни, коли до інших міст регулярно прилітають ракети.

"У суботу я прогулявся Києвом. Вийшовши з готелю, дійшов до метро "Арсенальна" — там життя вирує, музика грає. Хтось танцює — я цього не розумію, це буквально відбувається на кістках наших воїнів", — розповів Вернидуб.

Тренер порадив тим, хто хоче відпочити, проводити час удома, там же відзначати різні події. Він закликав не робити цього публічно та нагадав, що пережив Київ у перші місяці 2022 року.

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