Тренер Мальты назвал игрока Украины, который "почти самостоятельно" их победил

Матч Мальта – Украина. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

В квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Украины обыграла Мальту. В двух таймах команда Сергея Реброва победила со счетом 3:1.

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини прокомментировал результат матча, передает "Суспільне Спорт".

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Результат матча решил один игрок

По словам главного тренера сборной Мальты, Михаил Мудрик "почти самостоятельно" решил ход матча. Именно благодаря его навыкам Украина заработала пенальти.

"Досадно проиграть первый тайм со счетом 1:2, особенно с такими двумя пропущенными голами. Очень досадный автогол, где наш игрок абсолютно наедине задел мяч и он закатился в ворота.

А пенальти... Но я считаю, что эпизод с пенальти — это техника и умение бегущего с мячом украинца очень быстро. Ментально нам было очень сложно в этот момент", — сказал специалист.

Марколини отметил, что его команда во втором тайме заслуживала другого результата, поскольку они играли лучше Украины. При этом специалист добавил, что у команды Сергея Реброва есть замечательные игроки.

"Мудрик — невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно создавал опасность, заработал пенальти, забил гол. Вот почему такой клуб как "Челси", много ему платит. Это футбол, такие игроки, как он, делают разницу и он сделал разницу", — добавил Марколине.

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