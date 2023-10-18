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Тренер Мальти назвав гравця України, який "майже самотужки" їх переміг

18 жовтня 2023 12:41
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Агабекян Карен
редактор
Тренер Мальти назвав гравця України, який "майже самотужки" їх переміг
Матч Мальта — Україна. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 збірна України обіграла Мальту. У двох таймах команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 3:1.

Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні прокоментував результат матчу, передає "Суспільне Спорт".

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Після дев'яти зіграних матчів збірна України з 13 очками посідає друге місце у групі. В Італії на три очки менше, але матч у запасі.

Результат матчу вирішив один гравець

За словами головного тренера збірної Мальти, Михайло Мудрик "майже самотужки" вирішив хід матчу. Саме завдяки його вмінням Україна заробила пенальті.

"Прикро програти перший тайм з рахунком 1:2, особливо з такими двома пропущеними голами. Дуже прикрий автогол, де наш гравець абсолютно наодинці зачепив м'яч і він закотився у ворота.

А пенальті... Але я вважаю, що епізод з пенальті – це техніка та вміння українця, що біг з м'ячем дуже швидко. Ментально нам було дуже складно у цей момент", — сказав фахівець.

Марколіні зазначив, що його команда в другому таймі заслуговувала на інший результат, оскільки вони грали краще України. При цьому фахівець додав, що у команди Сергія Реброва є чудові гравці.

"Мудрик — неймовірний гравець. Ми програли, бо він постійно створював небезпеку, заробив пенальті, забив гол. Ось чому такий клуб як "Челсі", багато йому платить. Це футбол, такі гравці, як він, роблять різницю й він зробив різницю", — додав Марколіні.

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Мудрик, Миколенко чи Довбик: хто став найкращим гравцем матчу Мальта — Україна.

 

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