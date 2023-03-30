Тренер Марселя убрал конкурента Малиновского из основы

Димитри Пайет уступил место в составе Руслану Малиновскому

Главный тренер "Олимпика" из Марселя Игор Тудор объяснил, почему вингер команды Димитри Пайет почти не получает игровое время в нынешнем сезоне.

Хорватский специалист честно поговорил с одним из лидеров команды, сообщает L'Equipe.

В сезоне 2021/2022 Димитри Пайет забил за "Марсель" 12 голов и сделал 11 результативных передач. После того как южную команду возглавил Игор Тудор, 36-летний ветеран потерял место в основе "Олимпика". Вингер преимущественно выходит на замену, но не собирается покидать клуб.

Новая роль ветерана

Пайет недоволен ролью в команде, но понимает мотивы главного тренера. Он сконцентрирован на том, чтобы приносить пользу "Марселю" в любом амплуа. Сам Тудор подтвердил это в интервью.

"Я знаю, что Димитри любит "Марсель" всем сердцем. У этого футболиста прекрасная карьера, и нам повезло, что Пайет играет в нашем составе. Он может стать тренером в будущем, поскольку у Димитри есть контакт с командой.

Мы откровенно поговорили в начале сезона. Я объяснил, что не вижу его в схеме игры, по которой теперь работает "Марсель". Тут нет ничего личного, я просто не умею ставить футбол, при котором Пайет наиболее эффективен. Но между нами нет разногласий, мы движемся к общей цели", — рассказал Игор Тудор.

Малиновский заменил Пайета

Несколько месяцев назад "Марсель" подписал украинца Руслана Малиновского, который занял место Пайета в основе и взял на себя часть функций ветерана. Но при этом новичок действует ближе к центру поля и является связующим звеном между полузащитой и атакой "Олимпика".

"Димитри остается лидером раздевалки "Марселя". Он многое делает для поддержания настроя футболистов на высоком уровне. И я вижу, что ему нравится эта работа", — добавил Игор Тудор.

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