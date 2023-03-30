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Тренер "Марселя" прибрав конкурента Маліновського: відома причина

30 березня 2023 10:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Марселя прибрав конкурента Маліновського з основи
Дімітрі Паєт поступився місцем у складі Руслану Маліновському
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Олімпіка" з Марселя Ігор Тудор пояснив, чому вінгер команди Дімітрі Паєт майже не отримує ігровий час у нинішньому сезоні.

Хорватський фахівець чесно поговорив з одним із лідерів команди, повідомляє L'Equipe.

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У сезоні 2021/2022 Дімітрі Паєт забив за "Марсель" 12 голів і зробив 11 результативних передач. Після того, як південну команду очолив Ігор Тудор, 36-річний ветеран втратив місце в основі "Олімпіка". Вінгер переважно виходить на заміну, але не збирається залишати клуб.

Пайєт Марсель

Нова роль ветерана

Паєт незадоволений роллю в команді, але розуміє мотиви головного тренера. Він сконцентрований на тому, щоб приносити користь Марселю в будь-якому амплуа. Сам Тудор підтвердив це в інтерв'ю.

"Я знаю, що Дімітрі любить "Марсель" усім серцем. У цього футболіста чудова кар'єра, і нам пощастило, що Паєт грає в нашому складі. Він може стати тренером у майбутньому, оскільки Дімітрі має контакт з командою.

Ми відверто поговорили на початку сезону. Я пояснив, що не бачу його у схемі гри, за якою тепер працює "Марсель". Тут немає нічого особистого, я просто не вмію ставити футбол, за якого Паєт найбільш ефективний. Але між нами немає розбіжностей, ми рухаємось до спільної мети", — розповів Ігор Тудор.

Малиновський Марсель

Маліновський замінив Паєта

Кілька місяців тому "Марсель" підписав українця Руслана Маліновського, який посів місце Паєта в основі та взяв на себе частину функцій ветерана. Але при цьому новачок діє ближче до центру поля і є сполучною ланкою між півзахистом та атакою "Олімпіка".

"Дімітрі залишається лідером роздягальні "Марселя". Він багато робить для підтримки настрою футболістів на високому рівні. І я бачу, що йому подобається ця робота", — додав Ігор Тудор.

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