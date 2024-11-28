Тренер ПСВ похвалил Шахтер и раскритиковал свою команду

Игроки ПСВ празднуют победу. Фото: instagram.com/psv/

В рамках пятого тура Лиги чемпионов ПСВ принял донецкий "Шахтер". Украинская команда долго выигрывала на выезде у соперника, но в итоге подопечные Петера Босса перехватили инициативу.

ПСВ добился победы со счетом 3:2 уже в компенсированное время матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Шахтер" забил ПСВ быстрый гол в Эйндховене, после чего закрепил результат вторым мячом. Отличились Даниил Сикан и Александр Зубков. Но в середине второго тайма донецкая команда осталась в меньшинстве из-за удаления Педриньо. Нидерландцы забили "горнякам" три гола за восемь последних минут матча.

Что Босс сказал о "Шахтере"

Главный тренер ПСВ похвалил украинскую команду и назвал ее одним из самых серьезных соперников в этом сезоне. Наставник признал, что его подопечные плохо начали поединок. Отсутствие агрессии и воли к победе привели к тому, что ПСВ провалил первый тайм.

Тренер Петер Босс перед матчем. Фото: instagram.com/psv/

Петер Босс считает, что после перерыва футболисты его команды начали играть совершенно иначе, а удаление в составе "Шахтера" помогло им переломить ход поединка. Тренер считает, что Педриньо случайно нарушил правила, но все равно заслужил красную карточку.

"Во втором тайме мои парни по-настоящему сражались за победу, но иногда просто необходимо везение. На этот раз удача оказалась на нашей стороне. Главное, что удалось набрать три очка", — заявил Босс.

После 5 туров Лиги чемпионов ПСВ занимает 18 место в турнирной таблице, а "Шахтер" оказался на 26 строчке.

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