Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер ПСВ назвав Шахтар одним із найскладніших суперників arrow

Тренер ПСВ назвав Шахтар одним із найскладніших суперників

28 листопада 2024 09:52
Станіслав Костюк - Редактор
Тренер ПСВ похвалив Шахтар та розкритикував свою команду
Гравці ПСВ відзначають перемогу. Фото: instagram.com/psv/
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів ПСВ прийняв донецький "Шахтар". Українська команда довго вигравала на виїзді у суперника, але підопічні Петера Босса перехопили ініціативу.

ПСВ здобув перемогу з рахунком 3:2 вже у компенсований час матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

"Шахтар" забив ПСВ швидкий гол в Ейндховені, після чого закріпив результат другим м'ячем. Відзначилися Данило Сікан та Олександр Зубков. Але в середині другого тайму донецька команда залишилася у меншості через вилучення Педріньйо. Нідерландці забили "гірникам" три голи за останні вісім хвилин матчу.

Що Босс сказав про "Шахтар"

Головний тренер ПСВ похвалив українську команду і назвав її одним із найсерйозніших суперників цього сезону. Наставник визнав, що його підопічні погано розпочали поєдинок. Відсутність агресії та волі до перемоги призвели до того, що ПСВ провалив перший тайм.

Петер Босс
Тренер Петер Босс перед матчем. Фото: instagram.com/psv/

Петер Босс вважає, що після перерви футболісти його команди почали грати зовсім інакше, а вилучення у складі "Шахтаря" допомогло їм переламати перебіг поєдинку. Тренер вважає, що Педріньйо випадково порушив правила, але все одно заслужив червону картку.

"У другому таймі мої хлопці по-справжньому билися за перемогу, але іноді просто необхідне везіння. Цього разу удача виявилася на нашому боці. Головне, що вдалося набрати три очки", — заявив Босс.

Після 5 турів Ліги чемпіонів ПСВ посідає 18 місце у турнірній таблиці, а "Шахтар" опинився на 26-му рядку.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" готують важливе рішення щодо майбутнього українського воротаря Андрія Луніна.

Форвард збірної України Артем Довбик увійшов до списку потенційних новачків відомого європейського клубу.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіштовхнувся із серйозною проблемою напередодні матчів із Бельгією.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів ПСВ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:59 Синєгубов повідомив про нові обстріли Харківщини — що відомо

09:59 Ранкова атака РФ на Одещині — постраждала людина

09:59 Байден готує новий пакет допомоги Україні — деталі від ЗМІ

09:40 Деякі потяги Укрзалізниці курсують із затримками через обстріл

09:37 Частину одеських школярів перевели на дистанційку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:33 Кличко повідомив про наслідки ракетного удару по Києву

09:31 Окупанти вдарили по енергооб'єктах на Львівщині

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

09:17 На Одещині ввели екстрені відключення світла — графіків немає

09:05 Теракт у Новій Каховці — росіяни підірвали автобус з цивільними

09:59 Синєгубов повідомив про нові обстріли Харківщини — що відомо

09:59 Ранкова атака РФ на Одещині — постраждала людина

09:59 Байден готує новий пакет допомоги Україні — деталі від ЗМІ

09:40 Деякі потяги Укрзалізниці курсують із затримками через обстріл

09:37 Частину одеських школярів перевели на дистанційку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:33 Кличко повідомив про наслідки ракетного удару по Києву

09:31 Окупанти вдарили по енергооб'єктах на Львівщині

09:17 На Одещині ввели екстрені відключення світла — графіків немає

09:05 Теракт у Новій Каховці — росіяни підірвали автобус з цивільними

08:54 Окупанти вдарили по Луцьку — частина міста без світла

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят