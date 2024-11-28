Тренер ПСВ похвалив Шахтар та розкритикував свою команду

Гравці ПСВ відзначають перемогу. Фото: instagram.com/psv/

У рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів ПСВ прийняв донецький "Шахтар". Українська команда довго вигравала на виїзді у суперника, але підопічні Петера Босса перехопили ініціативу.

ПСВ здобув перемогу з рахунком 3:2 вже у компенсований час матчу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Шахтар" забив ПСВ швидкий гол в Ейндховені, після чого закріпив результат другим м'ячем. Відзначилися Данило Сікан та Олександр Зубков. Але в середині другого тайму донецька команда залишилася у меншості через вилучення Педріньйо. Нідерландці забили "гірникам" три голи за останні вісім хвилин матчу.

Що Босс сказав про "Шахтар"

Головний тренер ПСВ похвалив українську команду і назвав її одним із найсерйозніших суперників цього сезону. Наставник визнав, що його підопічні погано розпочали поєдинок. Відсутність агресії та волі до перемоги призвели до того, що ПСВ провалив перший тайм.

Тренер Петер Босс перед матчем. Фото: instagram.com/psv/

Петер Босс вважає, що після перерви футболісти його команди почали грати зовсім інакше, а вилучення у складі "Шахтаря" допомогло їм переламати перебіг поєдинку. Тренер вважає, що Педріньйо випадково порушив правила, але все одно заслужив червону картку.

"У другому таймі мої хлопці по-справжньому билися за перемогу, але іноді просто необхідне везіння. Цього разу удача виявилася на нашому боці. Головне, що вдалося набрати три очки", — заявив Босс.

Після 5 турів Ліги чемпіонів ПСВ посідає 18 місце у турнірній таблиці, а "Шахтар" опинився на 26-му рядку.

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